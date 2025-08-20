Alicia Cervantes: La goleadora tapatía que brilla en el fútbol mexicano

Hablar de fútbol y de Jalisco, es un sinónimo de excelencia pues a lo largo de su historia, la entidad ha contado con una gran variedad de jugadores que se han convertido en leyendas, nombres como Salvador Reyes, Ignacio "Nacho" Calderón, Oswaldo Sánchez, o Javier "ChichaDreyfus" Hernández, saltan a la memoria colectiva, no sólo por ser figuras de la Chivas Rayadas del Guadalajara, sino porque también son nacidos en Jalisco, pero, en la actualidad no hay futbolista más importante y más logros alcanzados que la tapatía Alicia "Licha" Cervantes.

Alicia Cervantes Rodríguez nació el 25 de marzo de 1994 en Guadalajara, desde muy corta edad mostró una pasión especial por el fútbol, deporte que en su entorno familiar y social comenzó a ganar terreno, pero que todavía se enfrentaba contra los estigmas hacia las mujeres, a pesar de eso, su amor por el balón, así como dedicación la impulsaron a seguir adelante, pese a los obstáculos.

Desde sus inicios se convirtió en una de las delanteras más letales del fútbol mexicano. Foto: X Alicia Cervantes (@LichaCervantes)

"Licha" comenzó su carrera jugando en ligas amateurs y en distintos equipos locales en Guadalajara, fue ahí donde destacó por su habilidad goleadora, así como por su olfato para encontrar el arco rival, su versatilidad en el ataque y capacidad para definir en situaciones de presión la hicieron destacar de otras jugadoras, todo el en objetivo de cumplir su sueños, jugar profesionalmente, representar a su ciudad y a México en el fútbol.

Liga MX Femenil su gran oportunidad

Con la creación de la Liga MX Femenil en 2017, Alicia vio la posibilidad de profesionalizarse y demostrar su talento en otro nivel, su desempeño en los torneos locales le permitió fichar con las Chivas Femenil; con las rojiblancas "Licha" encontró el escenario perfecto para poder crecer y consolidarse, desde sus primeros partidos mostró un gran instinto goleador, así como una presencia constante en el área rival, su estilo de juego combina potencia, precisión y un gran sentido táctico, lo que la ha convertido en una pieza clave para su equipo.

Su técnica y habilidad la han distinguido desde muy pequeña. Foto: IG Alicia Cervantes

Uno de los momentos más importantes en su carrera llegó en el Torneo Guard1anes 2020, dentro del cual se consolidó como la máxima goleadora de la Liga MX Femenil, con 18 anotaciones, ese logro le valió un reconocimiento nacional y la posicionó como una de las delanteras más letales del fútbol mexicano, por si fuera poco, su capacidad para aparecer en momentos decisivos, definir con frialdad y mantener un ritmo constante durante todo el torneo la hicieron merecedora de elogios por parte de expertos, compañeros y afición.

Sueño cumplido y su impacto fuera de la cancha

El talento de Alicia no pasó desapercibido para las selecciones nacionales, hasta la fecha ha sido convocada en varias ocasiones para representar a México, tanto en categorías juveniles como en la selección mayor, aunque la competencia en el equipo nacional es alta, ella sigue trabajando con dedicación para ganarse un lugar permanente y aportar su calidad goleadora en torneos internacionales.

Más allá de lo deportivo, Alicia Cervantes también se ha convertido en una voz importante para visibilizar y promover el crecimiento del fútbol femenil en México, se distingue por hablar abiertamente sobre los retos que enfrentan las mujeres deportistas, desde la falta de apoyo hasta la necesidad de mayor profesionalización y reconocimiento.

Cervantes se ha ganado el cariño y respeto de la afición no sólo por su desempeño en el campo, sino también por su carisma, humildad y compromiso social, ha participado en campañas para incentivar la práctica deportiva entre niñas y jóvenes, y utiliza sus redes sociales para motivar a quienes sueñan con llegar lejos en el deporte.

Su historia representa un ejemplo claro de perseverancia, talento y superación en un entorno que todavía lucha por equiparar oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte. Alicia Cervantes es, sin duda, una figura que ha contribuido a cambiar la percepción del fútbol femenil en Jalisco y México.