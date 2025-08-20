¿A qué hora va a llover en CDMX y Edomex este JUEVES 21 de agosto? | Pronóstico del clima

Un canal de baja presión extendido sobre la Mesa Central, en interacción con la entrada de humedad proveniente tanto del Golfo de México como del océano Pacífico, además de la inestabilidad atmosférica presente en la región, será el principal responsable de las condiciones meteorológicas que se esperan para este jueves 21 de agosto de acuerdo con Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico estima que durante la mañana de este jueves predominarán condiciones de cielo medio nublado en la Ciudad de México y el Estado de México, en la capital del país se prevé un ambiente fresco a templado en la mayor parte de la zona urbana, mientras que en áreas montañosas y zonas altas del Estado de México las temperaturas podrían ser frías, con presencia de bancos de niebla que reducirán la visibilidad en carreteras y caminos.
Con el avance del día, especialmente por la tarde, se espera que el ambiente se torne templado a cálido, alcanzando temperaturas máximas de entre 24 y 26 grados Celsius en la Ciudad de México. En contraste, las mínimas oscilarán entre 13 y 15 grados. En el Estado de México las variaciones térmicas serán similares, aunque en municipios con mayor altitud el ambiente será más fresco.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora. No obstante, en zonas donde se desarrollen tormentas las rachas podrían alcanzar hasta 45 kilómetros por hora, aumentando la sensación térmica de frescura durante la tarde-noche.
¿A qué hora va a llover este jueves 21 de agosto?
La combinación del canal de baja presión con la humedad disponible generará condiciones propicias para chubascos y lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en un lapso de 24 horas, estas precipitaciones se presentarán tanto en la capital como en diversos puntos del Estado de México. Las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, fenómenos que aumentan el riesgo de afectaciones urbanas y en comunidades rurales.
Ciudad de México
- Álvaro Obregón: probabilidad de lluvia del 20 por ciento a partir de las 18:00 horas
- Azcapotzalco: sin probabilidad de lluvia
- Benito Juárez: probabilidad de lluvia del 60 por ciento a partir de las 18:00 horas
- Coyoacán: probabilidad de lluvia del 20 por ciento a partir de las 18:00 horas
- Cuajimalpa de Morelos: probabilidad de lluvia del 80 por ciento a partir de las 18:00 horas
- Cuauhtémoc: probabilidad de lluvia del 20 por ciento a partir de las 19:00 horas
- Gustavo A. Madero: sin probabilidad de lluvia
- Iztacalco: probabilidad de lluvia del 20 por ciento a partir de las 18:00 horas
- Iztapalapa: probabilidad de lluvia del 80 por ciento a partir de las 18:00 horas
- Magdalena Contreras: probabilidad de lluvia del 100 por ciento a partir de las 18:00 horas
- Miguel Hidalgo: 20 por ciento de probabilidad de la lluvia a partir de las 19:00 horas
- Milpa Alta: probabilidad de lluvia del 100 por ciento a partir de las 17:00 horas
- Tláhuac: probabilidad de lluvia del 60 por ciento a partir de las 17:00 horas
- Tlalpan: probabilidad de lluvia del 100 por ciento a partir de las 18:00 horas
- Venustiano Carranza: probabilidad de lluvia del 20 por ciento a partir de las 18:00 horas
- Xochimilco: probabilidad de lluvia del 100 por ciento a partir de las 18:00 horas
Estado de México
- Norte: sin probabilidad de lluvia
- Sureste: probabilidad de lluvia del 100 por ciento a partir de las 19:00 horas
- Centro: sin probabilidad de lluvia
- Oriente: probabilidad de lluvia del 20 por ciento a partir de las 14:00 horas
- Occidente: probabilidad de lluvia del 100 por ciento a partir de las 15:00 horas
