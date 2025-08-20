¿A qué hora va a llover en CDMX y Edomex este JUEVES 21 de agosto? | Pronóstico del clima

Un canal de baja presión extendido sobre la Mesa Central, en interacción con la entrada de humedad proveniente tanto del Golfo de México como del océano Pacífico, además de la inestabilidad atmosférica presente en la región, será el principal responsable de las condiciones meteorológicas que se esperan para este jueves 21 de agosto de acuerdo con Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico estima que durante la mañana de este jueves predominarán condiciones de cielo medio nublado en la Ciudad de México y el Estado de México, en la capital del país se prevé un ambiente fresco a templado en la mayor parte de la zona urbana, mientras que en áreas montañosas y zonas altas del Estado de México las temperaturas podrían ser frías, con presencia de bancos de niebla que reducirán la visibilidad en carreteras y caminos.

Con el avance del día, especialmente por la tarde, se espera que el ambiente se torne templado a cálido, alcanzando temperaturas máximas de entre 24 y 26 grados Celsius en la Ciudad de México. En contraste, las mínimas oscilarán entre 13 y 15 grados. En el Estado de México las variaciones térmicas serán similares, aunque en municipios con mayor altitud el ambiente será más fresco.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora. No obstante, en zonas donde se desarrollen tormentas las rachas podrían alcanzar hasta 45 kilómetros por hora, aumentando la sensación térmica de frescura durante la tarde-noche.

Clima para el Valle de México

Créditos: Conagua clima

¿A qué hora va a llover este jueves 21 de agosto?

La combinación del canal de baja presión con la humedad disponible generará condiciones propicias para chubascos y lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en un lapso de 24 horas, estas precipitaciones se presentarán tanto en la capital como en diversos puntos del Estado de México. Las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, fenómenos que aumentan el riesgo de afectaciones urbanas y en comunidades rurales.

Ciudad de México

Álvaro Obregón: probabilidad de lluvia del 20 por ciento a partir de las 18:00 horas

Azcapotzalco: sin probabilidad de lluvia

Benito Juárez: probabilidad de lluvia del 60 por ciento a partir de las 18:00 horas

Coyoacán: probabilidad de lluvia del 20 por ciento a partir de las 18:00 horas

Cuajimalpa de Morelos: probabilidad de lluvia del 80 por ciento a partir de las 18:00 horas

Cuauhtémoc: probabilidad de lluvia del 20 por ciento a partir de las 19:00 horas

Gustavo A. Madero: sin probabilidad de lluvia

Iztacalco: probabilidad de lluvia del 20 por ciento a partir de las 18:00 horas

Iztapalapa: probabilidad de lluvia del 80 por ciento a partir de las 18:00 horas

Magdalena Contreras: probabilidad de lluvia del 100 por ciento a partir de las 18:00 horas

Miguel Hidalgo: 20 por ciento de probabilidad de la lluvia a partir de las 19:00 horas

Milpa Alta: probabilidad de lluvia del 100 por ciento a partir de las 17:00 horas

Tláhuac: probabilidad de lluvia del 60 por ciento a partir de las 17:00 horas

Tlalpan: probabilidad de lluvia del 100 por ciento a partir de las 18:00 horas

Venustiano Carranza: probabilidad de lluvia del 20 por ciento a partir de las 18:00 horas

Xochimilco: probabilidad de lluvia del 100 por ciento a partir de las 18:00 horas

Las lluvias serán más evidentes en el oriente

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Estado de México

Norte: sin probabilidad de lluvia

Sureste: probabilidad de lluvia del 100 por ciento a partir de las 19:00 horas

Centro: sin probabilidad de lluvia

Oriente: probabilidad de lluvia del 20 por ciento a partir de las 14:00 horas

Occidente: probabilidad de lluvia del 100 por ciento a partir de las 15:00 horas

