¿A qué HORA lloverá hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, en CDMX y Edomex?

Como parte de la temporada de lluvias y de los efectos climatológicos producidos por el Monzón Mexicano, así como de las Ondas Tropicales 23 y 24 sobre territorio nacional, este miércoles 20 de agosto continuarán las lluvias en la Ciudad de México y el Edomex, aunque de manera menos intensa que la semana pasada, por lo que aquí te daremos detalles sobre la HORA en que ocurrirá.

Sin embargo, las precipitaciones serán aún más intensas en otros estados del país, como lo señala el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte general, en donde detalla que habrá lluvias muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y granizo en estados como:

Jalisco

Colima

Nayarit

Tamaulipas

Chiapas

Calorón en el Norte

Y aunque la temporada de lluvias ha sido más abundante que en años anteriores, las Ondas de Calor también estarán presentes en dos estados, en donde las temperaturas se elevarán hasta los 45 grados. Dichas entidades federativas son:

Baja California Sur

Sonora

De regreso al clima que prevalecerá en la Ciudad de México y el Edomex, la mañana será fresca nuevamente, con cielo parcialmente nublado e incluso neblina en zonas altas, pero la tarde será templada y por algunas horas, cálida. Las temperaturas que se registrarán en ambos territorios serán:

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre las lluvias en la CDMX y el Edomex es que para este miércoles 20 de agosto serán aisladas para los capitalinos y fuertes para los mexiquenses. En esta consonancia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indica que los chubascos iniciarán de manera generalizada a las 17:00 horas, por lo que te sugerimos que no olvides tu sombrilla o impermeable.

Sigue el clima en la CDMX y Edomex EN VIVO