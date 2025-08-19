Vinculan a proceso a Lord Pádel, su socio y familia tras agredir a un entrenador en Atizapán

En el Estado de México, una jueza de control determinó la vinculación a proceso de Alejandro Germán "N", Othon "N", Karla Alejandra "N" y Germán "N" quienes están acusados de homicidio en grado de tentativa luego de que agredieran a un entrenador durante torneo de Pádel en Atizapán, este martes 19 de agosto.

Preliminarmente un juez de control otorgó un amparo para impedir la detención de Alejandro y su socio Othon para que ellos enfrentaran su proceso en libertad, mientras que su esposa e hijo fueron ingresados al penal de Barrientos, ahora tras más de 4 horas de audiencia se determinó la vinculación por el homicidio en grado de tentativa en contra de Israel N.

La familia es perseguida tras agredir a un entrenador durante un torneo de Pádel que se celebraba en el municipio de Atizapán, Estado de México, hechos que fueron captados en un video de otro de los usuarios alcanzando la viralización y sirviendo como evidencia del delito.

Israel N, el entrenador de Pádel los denunció por homicidio en grado de tentativa, delito que se llevará a juicio tras ser vinculados a proceso. Al momento 2 de los 4 detenidos les dictaron prisión preventiva, mientras que Alejandro y su socio tendrán 72 horas por el amparo, no se presentaron a esta audiencia.

El Ministerio Público presentó diversas pruebas para aportar en la investigación, entre ellas testimonios y videos donde se observa la agresión y las amenazas al entrenador después huyeron del país. En este sentido, determinan que de ser sentenciados se terminaría el amparo para el padre de familia y su socio y serían detenidos.

La jueza otorgó 2 meses para que puedan investigar de manera complementaria, durante la primera audiencia el hijo de Alejandro reconocido como Lord Pádel Jr. rompió en llanto al notar que el amparo solo fue concedido para su padre, en redes sociales y la misma familia señalan que la mujer detenida intentó detener la agresión cuando la escolta y su pareja enfrentaron al entrenador.