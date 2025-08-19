Verificación vehícular en Jalisco: si tienes esta terminación de placa tienes hasta el 31 de agosto para realizar el trámite | PRECIO y REQUISITOS

Estamos a un par de semanas para que agosto termine, por lo que también están por llegar algunas fechas límites en ciertos trámites que tienen que ver con la movilidad en el estado de Jalisco.

Con el objetivo de tener un mejor aire para los habitantes y que se reduzcan las emisiones contaminantes, para así ayudar un poco al medio ambiente, se tramita en la entidad la verificación vehicular, la cual además es obligatoria.

Para que no dejes al final el trámite de verificación en Jalisco, te compartiremos cuáles son las placas de los vehículos que tienen hasta el 31 de agosto para llevar a cabo este proceso, lo que necesitas para realizarlo, así como los costos actualizados para el 2025. Te recomendamos no dejarlo hasta el final, porque en caso de tener que realizar de nueva cuenta el trámite, posiblemente ya no tengas tiempo y tengas que solventar alguna multa.

La verificación en Jalisco tiene como límite el 31 de agosto para ciertos vehículos | Gobierno de Jalisco Canva

¿Cuáles son las placas cuyos autos pueden verificar hasta el 31 de agosto?

De acuerdo a lo informado por el Gobierno de Jalisco a través del programa de Verificación Vehicular Responsable, si tu automóvil tiene placas con terminación en número 6, te toca cumplir con el trámite de verificación y tienes hasta el 31 de agosto para hacerlo. Recuerda que en caso de no llevar a cabo este trámite, podrías ser acreedor a una multa.

Para hacer tu cita debes ingresar al sitio verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, registrar los datos de tu automóvil y también de tu tarjeta de circulación. Posteriormente deberás elegir hora, fecha y el centro de verificación que más cercano quede de tu domicilio y al que puedas llegar sin dificultad alguna.

Las placas de Jalisco, cuya terminación sea 6, deberán verificar antes del 31 de agosto | Gobierno de Jalisco

¿Cuánto cuesta la verificación en Jalisco?

Si estás interesado en verificar tu automóvil en Jalisco y tu número de placa termina en 6, entonces podrás pagar el trámite en 500 pesos, mientras que la verificación extemporánea, es decir, después del día 31 de agosto, podrás realizarla pero con un costo de 550 pesos.

Actualmente existe una promoción llamada "Paquetazo 3x1", en donde sólo pagas 900 pesos, pero obtienes tres beneficios en un solo trámite:

Refrendo Verificación Cambio de placas nuevas

Todo esto está incluido sin costo adicional de verificación, de acuerdo a lo informado por las autoridades de movilidad del estado de Jalisco.

La verificación en Jalisco tiene como límite el 31 de agosto para ciertos vehículos | Canva

¿Cuáles son los requisitos para realizar la verificación en Jalisco?

En caso de que tu vehículo tenga placa con terminación número 6, deberás realizar la verificación 2025 en Jalisco cumpliendo los siguientes requisitos:

Tarjeta de circulación

Identificación oficial

En caso de que tu auto sea foráneo, permiso de pedimento o documentos pertinentes

¿Cuáles son los autos que no necesitan realizar la verificación teniendo como límite el 31 de agosto?

Aquellos vehículos que no deben realizar la verificación teniendo como límite el 31 de agosto, son los siguientes:

Vehículos eléctricos e híbridos

Automóviles modelo 2025 o posteriores

Vehículos con placas de auto clásico

Motocicletas

¿De cuánto es la multa si no verifico a tiempo en Jalisco?

En caso de no verificar a tiempo en Jalisco, la multa podría alcanzar los 2,078 pesos y se impone en operativos conjuntos de la Policía Vial, Semadet, Aire.

Aunque en algunas ocasiones se habla sobre la retención del vehículo, el impedimento para realizar otros trámites como el refrendo, cambio de placas o renovación de licencia, la realidad es que son pocas las ocasiones en las que se realicen estos tipos de infracciones debido al cumplimiento de la ciudadanía. Evita que se realicen multas o recargos por no realizar el trámite y trata de hacerlo a tiempo para que no haya problemas con otros trámites en Jalisco.