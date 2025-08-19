Vagón del Tren Maya se descarrila en la estación Izamal, Yucatán

Un vagón del Tren Maya se descarriló este martes al llegar a la estación Izamal en Yucatán cuando se trasladaba de Cancún a Mérida.

En un comunicado que emitió el Tren Maya en su cuenta oficial describió que el accidente ocurrió cuando bajaron la velocidad a los andenes de la estación y "sufrió un percance de vía".

Al momento no se reportan heridos por el accidente y la empresa se responsabiliza por la obstrucción en el camino que dejó a algunos pasajeros varados a quienes apoyará con otro medio de transporte.

"Se activaron protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa".

Los pasajeros fueron desalojados tras el incidente. Foto: Cuartoscuro

Los hechos fueron captados en videos que circulan en redes sociales, donde muestran el accidente en las vías, por su parte la empresa ferroviaria señaló que ha integrado una Comisión Dictaminadora que realiza la investigación sobre el hecho.

"El servicio del tren continúa operando con normalidad en el resto de las estaciones", destacó.