Trolebús anuncia la apertura de 3 nuevas estaciones de la Línea 11 el próximo 24 de agosto

El Trolebús de la Línea 11 que recorrerá de Chalco, en el Estado de México, a Santa María de la Ribera, en la Ciudad de México arrancará operaciones en 3 de sus estaciones, según informó el Servicio de Transportes Eléctricos CDMX a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con las autoridades de movilidad, el próximo domingo 24 de agosto las estaciones de Unión de Guadalupe, Covadonga, Ejidal, comenzarán a operar de 4:30 horas a 00:30 horas, de lunes a sábado, así como de 5:00 a 00:00 horas, durante los domingos y días festivos.

"Hoy realizamos recorrido de prueba por las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal del centro de Chalco para verificar el paso correcto de las unidades por este tramo de la línea, el próximo domingo iniciaremos con la operación del servicio en estas estaciones de la L11?, informó Martín López Delgado, director general del Servicio de Transportes Eléctricos.

Esta obra vial, cuya longitud será de 33.5 kilómetros, tendrá interconexión con otros medios de transporte, por lo que transbordará con la Línea 10 del Trolebús, la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Línea 2 del Cablebús, según las autoridades de la Ciudad de México.



FOTO: SNT Movilidad

¿Cuándo abrirá el resto de Línea 11?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer en conferencia de prensa que la nueva Línea 11 beneficiará a cerca de 3 millones de personas, facilitando un traslado rápido, seguro y sostenible, desde la zona noroeste de la capital hasta el Valle de México.

A patir del domingo 24 de agosto iniciaremos la operación del servicio en las estaciones Union de Guadalupe, Covadonga y Ejidal de la línea 11. pic.twitter.com/btIjVWJ3Kh — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) August 19, 2025

Durante estas semanas de agosto, el Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX prevé pruebas operativas para abrir las estaciones situadas en el Valle de Chalco. Semanas después, a partir del próximo 24 de agosto, la Línea 11 abrirá estas estaciones que forman parte del tramo elevado de Chalco:

¿Cuáles serán las estaciones de la Línea 11?

Chalco

Amalínalco

José María Martínez

Ejidal

La Covadonga

Unión de Guadalupe

Parque de Tejones

Puente Blanco

Puente Rojo

Cuauhtémoc

Parque de la Mujer

Xico

La Virgen

Teotongo

Santa Marta

EDG