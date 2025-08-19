Triciclo cae en bache oculto por inundaciones en Nezahualcóyotl, con una mujer a bordo | VIDEO

Un video que circula en redes sociales captó el momento en que un triciclo, conducido por un hombre y con una mujer en la canastilla, cae en un bache oculto por el agua de lluvia en una vialidad de Ciudad Nezahualcóyotl. El incidente ocurrió en la lateral de la calle Sor Juana Inés de la Cruz, con dirección al surponiente, unos pocos metros después del cruce con Avenida Pantitlán.

Las imágenes captan al triciclo circulando por una calle encharcada, donde la acumulación de agua impedía ver el bache. De repente, las llantas delanteras del vehículo caen en la oquedad, provocando que la mujer en la canastilla salga proyectada y caiga de rodillas al pavimento. A pesar del impacto, la mujer se levantó rápidamente, sin aparentes lesiones graves.

En el video también se observa un vehículo Chevy de color amarillo que circulaba a poca distancia del triciclo. El conductor del automóvil logró frenar a tiempo, rozando apenas la llanta trasera del triciclo, evitando un accidente mayor.

La difusión de la grabación también provocó críticas contra la persona que grabó el video, quien se encontraba en un camellón, por no alertar al conductor del triciclo sobre la presencia del bache, del cual aparentemente ya tenía conocimiento. Además, otros criticaron al conductor del automóvil Chevy por la poca distancia que guardaba con el conductor del vehículo no motorizado.

Recomendaciones para circular en calles encharcadas

Aparentemente quienes graban estaban al tanto de la presencia del bache. Foto: Especial

Para evitar accidentes como el ocurrido, se recomienda a conductores y peatones tomar las siguientes precauciones al transitar por calles afectadas por lluvias: