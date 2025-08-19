Tren Ligero en CDMX suspende servicio: ¿Qué estaciones estarán cerradas?

El Tren Ligero en Ciudad de México suspendió su servicio este martes 19 de agosto debido a un problema en la estación El Vergel por lo que hizo un llamado a sus usuarios a que tomen precauciones.

"Por cable roto en El Vergel, el servicio de apoyo de RTP se amplia de manera provisional de Tasqueña a Xochimilco", se lee en la publicación.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México dijo que "personal de mantenimiento trabaja en el lugar. Tome previsiones".

#MovilidadCDMX



Tren ligero.



Por cable roto en El Vergel, el servicio de apoyo de @RTP_CiudadDeMex se amplia de manera provisional de Tasqueña a

Xochimilco.



Personal de mantenimiento trabaja en el lugar.



Tome previsiones. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) August 20, 2025

Por otro lado, informaron que han concluido los trabajos y pruebas dinámicas de las vías del tren ligero por lo que desde el miércoles 20 de agosto se harán cambios en la operación, determinando que el servicio se haga de Terminal Xochimilco a Las Torres.

"Los trabajos para la ampliación de la Terminal Tasqueña continuarán", expone el medio de transporte. Durante este periodo habrá servicio gratuito de Tasqueña a Ciudad Jardín en autobuses, mientras que apoyarán con unidades del Tren Ligero con tarifa de 3 pesos.