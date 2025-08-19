Todo un éxito el primer SUMMIT de MOVILIDAD EMPRESARIAL de APYMSA

Con el objetivo de transformar la gestión de flotillas y mejorar la eficiencia operativa del sector, APYMSA empresa mexicana, líder en la distribución de autopartes y refacciones para vehículos celebró su primer Summit de Movilidad Empresarial 2025, reuniendo a tomadores de decisiones del transporte, talleres, proveedores y expertos en innovación. En el evento se abordaron los principales desafíos que enfrenta la industria, desde el abastecimiento oportuno de refacciones hasta el futuro de la electro-movilidad.

Dentro de ponencias y mesas de diálogo, los asistentes tuvieron acceso a un programa robusto que incluyó temas clave como: calidad en autopartes, estrategias financieras, innovación en tracto-partes, el futuro del transporte eléctrico e híbrido, así como posicionamiento de marca y fidelización de clientes.

“Celebramos 45 años moviendo a México y queremos que este espacio sea un punto de encuentro para ustedes, nuestros aliados y clientes”, señaló Irma Soto, Directora de Mercadotecnia de APYMSA, al dar la bienvenida al evento.

Eric Blasco, director comercial de APYMSA, enfatizó la importancia de adquirir piezas con especificaciones del fabricante, con materiales certificados y respaldadas por garantías, además de diversas estrategias y puntos clave para un servicio de calidad:

“Preparamos este Summit con muchísimo cariño, pensando siempre en ustedes, para que puedan regresar a sus empresas con herramientas, diálogo y prácticas que fortalezcan su operación”.

Eric Blasco, director comercial de APYMSA

Durante el evento, APYMSA presentó avances tecnológicos como su nueva plataforma, diseñada para automatizar procesos entre clientes y proveedores, agilizando la cadena de suministro. Esta herramienta, complementada con el servicio APYMSA Express, permite acceder a un catálogo extendido de productos fuera del stock habitual, reforzando la disponibilidad inmediata.

Irma Soto, directora de Marketing de APYMSA, también tuvo una participación destacada con una charla sobre la construcción de marca personal, remarcando la importancia de fortalecer vínculos dentro y fuera de las organizaciones.

Además, el Summit de movilidad empresarial de APYMSA también fue el escenario ideal para presentar nuevas líneas de negocio, como la categoría Safety, enfocada en equipo de seguridad y protección personal.

Las conferencias fueron diversas y ofrecieron una visión integral del contexto de la industria del transporte y la movilidad en el país, por ejemplo, el economista y analista político Macario Schettino, expuso los factores globales e históricos que afectan a México.

Otro de los expositores fue José Gutiérrez quien abordó temas clave como la innovación en movilidad eléctrica, su evolución, contribución y su futuro en el mundo del transporte.

El Summit de Movilidad Empresarial de APYMSA 2025 fue sin duda el espacio en el que la empresa reafirmó su visión como aliado clave en la evolución del traslado empresarial en México, dejando a la audiencia con datos de relevancia y soluciones para el sector automotriz; esperando que el año que viene se repita y venga con más conferencias de utilidad.

