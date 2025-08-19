SMN alerta por frío de hasta 0 grados en 5 estados este miércoles 20 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que en 5 estados del país continuará el frío durante la madrugada de este miércoles 20 de agosto de 2025. Según el pronóstico, en las zonas altas de Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla las temperaturas mínimas oscilarán entre los 0 y los 5 grados centígrados.

El monzón mexicano y divergencia en altura mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, así como lluvias puntuales fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, y lluvias aisladas en Baja California Sur.

Asimismo, prevalecerá circulación ciclónica en altura sobre el noreste del país, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas y Nuevo León, así como lluvias fuertes en zonas de Coahuila y San Luis Potosí.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

La onda tropical 24 ocasionará fuertes lluvias

El SMN informó que un canal de baja presión se extenderá desde el norte hasta el centro del país, aunado a inestabilidad atmosférica generarán lluvias y chubascos en el norte, occidente, centro y sur del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero.

Por su parte, el desplazamiento de la onda tropical número 24 y un canal de baja presión sobre el sureste del país, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, incluido Campeche, con lluvias puntuales intensas en Chiapas, mientras que la onda tropical número 23 se localizará al suroeste de Jalisco y dejará de afectar a territorio nacional al finalizar este miércoles 20 de agosto.

Un canal de baja presión que se extenderá desde el norte hasta el centro del país generará fuertes lluvias y chubascos. Foto: Cuartoscuro.

Continuará ola de calor en Baja California Sur

El ambiente caluroso a muy caluroso prevalecerá sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en la Península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 grados centígrados en el noreste de Baja California, así como en el noroeste y oeste de Sonora. Asimismo, continuará la onda de calor para Baja California Sur.