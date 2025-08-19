Sheinbaum confirma deportación de Julio César Chávez Jr: "Nos informaron que iba a llegar a México"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno federal fue informado sobre la deportación de Julio César Chávez Jr., quien fue detenido en Estados Unidos en el mes de julio por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Entiendo que fue deportado. No sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre si el boxeador se encuentra en un penal de máxima seguridad, la jefa del Ejecutivo resaltó que pedirá al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que informe sobre el tema.

En tanto, Sheinbaum Pardo enfatizó que ya había una orden de aprehensión en contra de Chávez desde hace varias semanas en México.

“Había una orden de aprehensión, eso se comunicó hace ya varias semanas. Cuando lo detuvieron allá había una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República”, dijo.

García Harfuch informará sobre el tema, dijo la presidenta. Foto: Cuartoscuro

Extorsión viene en la agenda legislativa, destaca Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en la agenda legislativa estará incluido el cambio constitucional para el tema de la extorsión.

Tras la reunión de ayer con los coordinadores del Congreso, la mandataria expuso que este cambio en la constitución servirá para poder crear una ley general de extorsión.