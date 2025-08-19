SESNSP: homicidio doloso bajó 25.3% en promedio diario de septiembre 2024 a julio 2025 en México

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aseguró que desde el año 2021existe una reducción constante en la cifra de homicidios dolosos. Destacó que de septiembre 2024 a julio 2025 se registró una baja del 25.3% en el promedio diario de este delito.

“Septiembre, que es cuando así toma la administración la doctora Claudia Sheinbaum, teníamos un promedio diario de homicidios en el país de 86.9 y cerramos julio de 2025 con un promedio de 64.9 homicidios”, declaró Marcela Figueroa en entrevista para el programa “Horizonte H con Héctor Jiménez Landín”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Señaló que los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad no son producto de la coincidencia sino de una estrategia encabezada por el gobierno federal, que está basada en los siguientes cuatro ejes:

Marcela Figueroa en entrevista para el programa “Horizonte H con Héctor Jiménez Landín”. Créditos: El Heraldo de México.

Atención a las causas Consolidación de la Guardia Nacional a nivel federal, pero en lo estados esto se traduce en la consolidación de sus instituciones. Inteligencia en Investigación Coordinación entre el Gabinete de Seguridad con las entidades.

Marcela Figueroa indicó que la disminución de la incidencia de homicidios dolosos en Guanajuato se debe a esta estrategia. “Guanajuato era un estado que se mantenía en primer lugar en el número de homicidios dolosos, incluso en los primeros meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum veíamos un descenso de homicidios dolosos en el país, pero Guanajuato todo lo contrario”.

Indicó que el gobierno federal comenzó a identificar a objetivos generadores de violencia, dando como resultados tres operativos al mismo tiempo en el mes de marzo en Guanajuato, Querétaro y Yucatán, que terminaron en las detenciones de estos delincuentes.