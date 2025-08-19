Sentencian a medio siglo de prisión a asesino de policía en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa logró una sentencia ejemplar de 50 años de cárcel contra Luis “N”, declarado culpable del homicidio de un agente investigador y de una serie de robos con violencia cometidos en Culiacán y Navolato.

De acuerdo con la Agencia del Ministerio Público Especializada en Homicidio de la Región Centro, un Juez de Control acreditó su responsabilidad en 11 causas penales: un homicidio calificado y diez robos cometidos bajo amenazas con arma de fuego.

El asesinato ocurrió el 7 de diciembre de 2022, cuando el sentenciado disparó contra un agente investigador de la Fiscalía sobre el bulevar Mario López Valdez. La víctima fue trasladada a un hospital, donde perdió la vida a consecuencia de las heridas.

Las investigaciones también revelaron que Luis “N” estaba detrás de nueve asaltos a comercios y dos a instituciones bancarias, perpetrados entre abril de 2021 y noviembre de 2022.

En audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público presentó pruebas suficientes que confirmaron la responsabilidad del acusado, lo que llevó al fallo condenatorio. Además de la pena de prisión, el Juez impuso el pago de más de 104 mil pesos en multas y 666 mil pesos por reparación del daño.