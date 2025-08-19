Se rió de varios "y ahora le tocó a él", así reaccionó Ocran Leaks al asesinato de su rival, Camilo Ochoa

El pasado sábado 16 de agosto, hombres armados asesinaron en su propia casa al youtuber Camilo Ochoa, conocido como "El Alucín", quien realizaba contenido sobre el crimen organizado, en específico sobre la facción del cártel de Sinaloa conocida como "Los Chapitos". Ahora, su rival, Ocran Leaks, habló sobre el crimen.

El homicidio de Camilo Ochoa ocurrió el 16 de agosto pasado, aproximadamente a las 17:00 horas en su epartamento, ubicado en el municipio de Temixco, en Morelos, cuando un hombre armado ingresó hasta la puerta del inmueble, desde donde inició la balacera. Hasta el momento no hay detenidos por este hecho.

Camilo Ochoa

Desde julio del 2024, dos facciones del cártel de Sinaloa se disputan ese estado, lo que ha derivado en una guerra intestina en el cártel que ha dejado miles de muertos, entre ellos, Camilo Ochoa, a quien también se le conocía como "El Alucín". El youtuber no negaba su cercanía a la facción de "Los Chapitos", incluso se encontraba "boletinado" en un cártel de supuestos aliados de los hijos del Chapo Guzmán.

¿Quiénes han sido los influencers asesinados, relacionados a Los Chapitos?

Los volantes fueron lanzados a través de una avioneta, el año pasado en varios municipios de Sinaloa. Hasta ahora los siguientres influencers o miembros del cártel han sido asesinados:

L eobardo Asipuro Soto, alias Gordo Peruci

Manuel Vivanco, Jasper

José Carlos, El Chilango

Adrián Antonio López Iribe, hermano del influencer Compa Camarón

Gail Castro, hermano de Markitos y KC Toys

Agustín Paul, El Pinky

Adal Peña y Víctor Manuel conocido como El Brasileño

Camilo Ochoa, El Alucín

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga cómo es que los cárteles de la droga utilizan a figuras públicas como influencers, youtubers, cantantes y mánagers para lavar dinero mediante eventos, cuentas de redes sociales y otros productos que les benefician.

Camilo Ochoa sumaba 348 mil suscriptores en su canal de Youtube en donde hablaba sobre actualidad, pero también sobre acciones en el mismo cártel, al que confesó que había pertenecido, pero del cual salió por diferencias con Dámaso López Serrano, identificado por las autoridades como "El Mini Lic".

Su contraparte, conocido como Ocran Leaks es un youtuber que ha sido relacionado a la facción de "Los Mayos" y quien en sus videos suele aparecer encapuchado con lentes y ropa táctica, en alusión a comandos. El canal de YT suma un total de 262 k suscriptores.A través de ese canal fue que el sujeto habló sobre el asesinato de Camilo Ochoa, "El Alucín", en un video al que tituló "Renuncia cantada, D.E.P. Camilo Ochoa". En el video, Ocran Leaks dice: "A él le tocó informar sobre muchas renuncias (asesinatos) y capturas y reírse de varios de estos eventos. Pues ahora le toca a él ser la noticia".