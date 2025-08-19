¿Se acabaron las lluvias en CDMX y Edomex? Este es el pronóstico para este MIÉRCOLES 20 de agosto

Un canal de baja presión, anclado sobre la región central del país, será el principal motor de las condiciones meteorológicas para las próximas horas, este sistema, en sinergia con el constante flujo de humedad proveniente del Golfo de México y una marcada inestabilidad atmosférica en la región, generará un escenario propicio para la ocurrencia de diversas precipitaciones en varios estados, icnluida la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con Servicio Meteorológico Nacimiento, el ambiente se presentará fresco a templado, al iniciar este miércoles 20 de agosto, el cielo estará parcialmente nublado, y será común observar bancos de niebla en las zonas altas del Valle de México, lo que podría reducir la visibilidad en estas áreas.

Para la tarde, se espera un cambio hacia un ambiente cálido, el cielo transitará de medio nublado a completamente nublado, incrementando la probabilidad de precipitaciones, La temperatura máxima estimada oscilará entre los 25 y 27 grados centígrados mientras que la mínima se situará entre los 13 y 15 grados centígrados asegurando noches frescas.

Se pronostican vientos del noroeste, con velocidades que irán de 10 a 25 kilómetros por hora, sin embargo, es importante considerar la posibilidad de rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h, especialmente en zonas expuestas. Estas ráfagas podrían generar una ligera sensación térmica de descenso.

Clima para el Valle de México

Créditos: Conagua Clima

¿Lloverá este miércoles en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, se prevén lluvias y chubascos dispersos, con acumulaciones estimadas de 5 a 25 mm en un periodo de 24 horas. Para el Estado de México, las condiciones serán más intensas, con chubascos que podrían derivar en lluvias puntuales fuertes, alcanzando acumulaciones de 25 a 50 mm en 24 horas.

Las lluvias tienen una alta probabilidad de estar acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución.

