San Pedro moderniza semáforos para mejorar tránsito y seguridad vial

El Municipio de San Pedro Garza García dio inicio a un programa integral de modernización de la red de semáforos, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y garantizar la operación continua del sistema. El Secretario General, Luis Susarrey, destacó que durante la administración del Alcalde Mauricio Fernández se trabaja para que el sistema de semaforización sea como el que existe en las mejores ciudades del mundo.

“Lo que anunciamos hoy es una acción que forma parte de un proyecto integral para modernizar la red semafórica y hacer más eficientes los tiempos de traslado en el municipio”, explicó el funcionario.

Autoridades esperan mejorar los traslados de las personas. Foto: Especial

Las acciones para la sincronización de los semáforos ya han generado reducciones significativas en los tiempos de traslado en corredores como Alfonso Reyes, Calzada San Pedro y otros puntos del municipio, dijo Susarrey, donde la circulación vehicular presenta mejores condiciones.

Se garantizará el pleno funcionamiento

Adicionalmente, para garantizar la operación continua de la red de semáforos en las principales avenidas, actualmente, 48 de las 105 intersecciones que existen en el municipio ya cuentan con Unidades de Respaldo de Energía (UPS), que aseguran el servicio, independientemente de cortes en la electricidad o variaciones de voltaje. A principios de 2026, la totalidad de los cruceros estará equipada con este sistema.

La modernización será en todo el municipio. Foto: Especial

“El UPS se activa de manera automática, logrando que los semáforos permanezcan encendidos durante 4 horas, mientras se restablece el servicio eléctrico. Esto evita congestionamientos y posibles accidentes viales”, señaló Gabriel Ponce, Director de Movilidad.

La modernización de la red semafórica representa beneficios directos para más de 130 mil habitantes de San Pedro, así como para la población flotante que transita diariamente por el municipio.

¿Cuál es importancia de los semáforos?

Los semáforos son elementos esenciales en la infraestructura vial de cualquier ciudad moderna, su principal función es regular el flujo vehicular y peatonal, garantizando un tránsito ordenado y seguro en las intersecciones, al controlar el paso de vehículos y personas mediante señales luminosas, los semáforos previenen accidentes, evitan conflictos entre conductores y peatones, y reducen el riesgo de atropellamientos.

Además de su papel en la seguridad vial, los semáforos también tienen un impacto directo en la eficiencia del transporte urbano, cuando están bien sincronizados, permiten una circulación más fluida, reduciendo los tiempos de traslado, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, esto no solo mejora la calidad del aire, sino también la calidad de vida de los ciudadanos.

En contextos de crecimiento urbano, como en ciudades de alta densidad poblacional, la modernización de la red semafórica es clave para mantener el orden en el tráfico, la incorporación de tecnologías como sensores de flujo vehicular, sistemas de respaldo energético (UPS) y control centralizado permite adaptar la operación de los semáforos en tiempo real, según la demanda vial; por otro lado, los semáforos también cumplen una función social al proteger a los usuarios más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad, al permitirles cruzar calles con mayor seguridad.