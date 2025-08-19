SAID 2025 Secundaria: Esta semana puedes inscribir a tu hijo si no tienes folio de preinscripción en Edomex | FECHA

Si eres padre, madre de familia o tutor y no realizaste el proceso de preinscripción de tu hijo o hija en nivel secundaria en el Estado de México, en el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) da una oportunidad más.

Si eres de este sector de padres y madres de familia que no cuentan con un folio de preinscripción y tus hijos o hijas van a entrar a secundaria en el nivel básico de educación en México, hay fecha para que el estudiante no se quede sin escuela.

Uno de los objetivos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es evitar la deserción escolar no sólo por falta de recursos, sino también por no hacer a tiempo los trámites pertinentes, por lo que al menos en el Estado de México, puedes todavía hacer el trámite.

Si no tienes folio de preinscripción, no te angusties, hay una oportunidad para ti | Especial

¿Cuándo inscribir a mi hijo a secundaria en Edomex si no tengo folio de preinscripción?

En caso de que no hayas realizado el proceso de preinscripción en el SAID Edomex y no tengas el folio de tu hijo o hija que entrará a secundaria, tendrás una nueva oportunidad en la tercera fase que comienza del 21 al 27 de agosto, días en los que también habrá oportunidad para nuevas inscripciones.

Si eres también padre o madre de familia, así como tutor o tutora y llegas por primera vez a un plantel en el Estado de México porque provienes de otros estados, entonces también te compartimos que dentro de esas fechas, es decir, a partir de este jueves 21 de agosto y hasta el miércoles 27, podrás realizar el proceso de inscripción.

Los y las niñas de secundaria que no tienen folio de preinscripción, pueden tener una segunda oportunidad | Cuartoscuro

Requisitos para inscribir a mi hijo si no tengo folio de preinscripción del SAID en el Edomex

Los requisitos para que puedas inscribir a tu hijo en caso de no tener folio de preinscripción del SAID en el Estado de México a nivel secundaria, son los siguientes:

CURP del estudiante

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

Nombre de la escuela pública de destino

Nombre completo del padre, madre o tutor

Teléfono del padre, madre o tutor

Correo electrónico

CURP del padre, madre o tutor

Recuerda que al ser inscripciones extemporáneas, deberás esperar a la disponibilidad que hay en cada plantel, para saber si hay posibilidad de recibir a tu hijo o hija en la secundaria que elegiste para hacer el trámite. En caso de que tengas alguna duda, es necesario que consultes en el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) al 800 696 96 69. El comprobante de inscripción que emite el SAID podrás presentarlo hasta el 1 de septiembre próximo, primer día de clases del ciclo escolar 2025 - 2026.

¿Qué otras fechas importantes hay respecto al SAID Edomex?

La segunda fase del SAID 2025 comenzó el 14 de agosto y terminó el 20 de agosto de 2025, y en estas fechas (todavía hasta mañana martes 20 de agosto) se dará atención a quienes cuentan con un folio de preinscripción a secundaria en el Estado de México, obtenido en el periodo ordinario, pero que necesitan hacer cambio de escuela.

Ten en cuenta que si perdiste el folio (sólo aquellos padres, madres y tutores que sí lo hayan tramitado en tiempo y forma) podrán recuperarlo escribiendo un correo a said.secundaria@edugem.gob.mx y poner en el asunto del correo RECUPERAR NÚMERO DE FOLIO, así, en mayúsculas y escribir en el cuerpo del correo el CURP y el nombre completo del estudiante.

Deberás adjuntar como archivo la identificación oficial del padre, madre o tutor del estudiante, para que así puedas recuperar tu folio de preinscripción a secundaria en el SAID Edomex 2025.