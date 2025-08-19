Rutas de la Salud: en qué municipios de Nayarit distribuirán más de 167 mil medicamentos

En un enlace con la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Centro de Salud de Xalisco, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero dio inicio oficial en Nayarit al plan nacional “Rutas de la Salud”, una estrategia que busca garantizar el abasto de medicamentos en cada rincón del país y fortalecer la operación del programa IMSS Bienestar.

La iniciativa contempla en el estado una flota de 11 camiones, 4 pickups y una lancha, que recorrerán caminos, brechas y ríos para distribuir más de 267 mil piezas de medicamentos, beneficiando a miles de familias nayaritas.

“El esfuerzo que hace el gobierno de México es sin precedente. En Nayarit tenemos 11 rutas que distribuirán 267 mil piezas de medicamentos a 197 unidades de salud y a la Unidad de Cancerología. Este esfuerzo se suma al trabajo de nuestro personal del IMSS Bienestar y de la Secretaría de Salud. Tenga usted la confianza de que el pueblo de México y el pueblo de Nayarit agradecerán este compromiso”, afirmó el gobernador Navarro Quintero.

Las autoridades pretenden acabar con la falta de medicamentos en la entidad. FOTO: Chary Cambero

Rutas de la Salud inicia en 5 municipios de Nayarit

El pasado 18 de agosto se puso en marcha la distribución de insumos médicos en los municipios de Santa María del Oro, Xalisco, Tepic, San Blas y La Yesca, donde el personal médico ya comenzó a recibir los medicamentos para su entrega directa a pacientes.

Este modelo busca que las unidades de salud cuenten con abasto permanente y que los pacientes encuentren los medicamentos que requieren en cada consulta.

Para garantizar la seguridad de la distribución, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acompañan a las rutas en cada traslado, asegurando que los insumos lleguen a tiempo y en condiciones óptimas.

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este nuevo esquema representa un cambio estructural en el sistema de abasto de medicamentos en México.

“Ya se determinó que el número de medicamentos que deben tener los centros de salud se entregará de manera mensual y permanente, digitalizando todo el proceso. A partir de hoy entra este nuevo modelo de distribución. De aquí al fin de semana se reparten en los centros de salud, la próxima semana en hospitales, y los oncológicos ya recibieron su dotación la semana pasada”, explicó la mandataria.

Con este mecanismo, el gobierno federal busca eliminar los problemas de desabasto y ofrecer una atención médica más eficiente para la población. Las medicinas serán llevadas a todos los habitantes que las necesiten. FOTO: Chary Cambero

Salud y prosperidad compartida

El inicio de las Rutas de la Salud en Nayarit es visto como un paso firme hacia la consolidación de un sistema de salud público más equitativo y accesible. La estrategia no solo se traduce en medicamentos entregados, sino en la confianza de miles de familias que esperan una mejor atención médica.

Con acciones tangibles como esta, el gobierno federal y el estatal muestran que la salud y la prosperidad compartida son objetivos alcanzables, respaldados por hechos que impactan de manera directa en la vida de la población.