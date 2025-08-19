Rescatan a montañista perdido en volcán Iztaccíhuatl, lo hallaron gracias a una publicación de Facebook

Omar Torres, un hombre de 44 años de edad, ascendió al reconocido Iztaccíhuatl situado entre el Estado de México y Puebla y horas después de compartir sus fotografías a través de las redes sociales, perdió contacto con sus familiares y amigos. Sin embargo, gracias a un equipo de rescate que se trasladaba en las inmediaciones del icónico volcán y a su publicación, se logró su hallazgo.

De acuerdo con las primeras versiones, el montañista salió el pasado 30 de julio hacia la montaña, desde el pueblo de San Rafael, situado en el municipio de Tlalmanalco. Según los pronósticos de aquel día, se esperaban lluvias ligeras en las faldas del volcán, lo que le brindó mayor confianza para ir a su escalada.

Equipos de recate trasladaron a Omar a un lugar seguro

FOTO: Facebook

Hallan a hombre

Sin embargo, llegó la noche y buscó refugio en Chalchuapan, a 200 metros del cuello del Iztaccíhuatl, donde inicia la subida más complicada por la inclinada pendiente. Según sus declaraciones, retomó su recorrido en la madrugada, cuando se cruzó con un buey, lo que lo obligó a desviarse cerca de 6 horas del camino. "Estaba totalmente perdido".

Al utilizar su teléfono, tomó unas imágenes a las cuatro de la tarde del pasado 31 de julio, cuando aún tenía cobertura, y las publicó en el grupo Senderismo CDMX de Facebook, con más de 150 mil miembros. En aquel entonces, aseguraba que su esposa e hijo lo monitoreaban desde casa.



FOTO: Facebook

“Por la noche cayó una tormenta fuerte con lluvias, relámpagos y rayos que cimbraron el piso. En ese momento sí sentí miedo. Dije, hasta aquí llegué”, relató para medios de comunicación.

Publicación de Facebook permitió localizarlo

Al enfrentarse a complicaciones para orientarse y ante intensas condiciones climáticas, utilizó su botella de agua para recolectar gotas del cielo. Durante la noche, comió sus provisiones, carne de res, manzanas y huevos cocidos. Tras recuperar su cobertura mño, se percató que su publicación de Facebook había puesto en duda si se encontraba sano y salvo durante su viaje a las montañas.

“Recibí indicaciones útiles como ahorrar batería del celular y no moverme del lugar donde estaba. Pero algunos comentarios fueron groseros y no aportaban nada”, dio a conocer Omar Torres.



Foto: Rescate Agreste San Rafael Facebook

A través de la red social, la cuenta de Rescate Agreste San Rafael reportó su desaparición alrededor de las 2:35 horas, luego de que se desorientara por la densa niebla y el mal clima en la montaña, por lo que Omar alcanzó a enviar su ubicación a tiempo y permaneció en el mismo sitio. En este sentido, los cuerpos de rescate reportaron que tenía buen estado de salud, por lo que procedieron a trasladarlo a un lugar seguro.