Rescatan a 63 michis que vivían hacinados en una casa de la Olivar del Conde

Hacinados, en condiciones higiénicas lamentables y enfermos, así era como vivían 63 gatitos al interior de un domicilio ubicado en la colonia Olivar del Conde, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Gracias a una denuncia ciudadana, representantes de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del gobierno capitalino, acompañados por elementos de la Brigada de Vigilancia Animal, lograron su rescate.

De acuerdo con la dependencia, el presunto dueño de los felinos permitió que las autoridades los extrajeran del domicilio sin oponer resistencia, lo que fue realizado por expertos.

“Rescatamos a 63 gatos que vivían en condiciones de maltrato severo, hacinamiento y sin higiene en un inmueble de Álvaro Obregón, en coordinación con la Brigada de Vigilancia Animal, quienes darán resguardo junto a protectoras. Presentan desnutrición, deshidratación, alopecia, infección en ojos, pulgas y endogamia”, detalló la dependencia.

Los felinos serán resguardados por las autoridades. Foto: X / PAOT

Trasladan a gatitos a albergue

Una vez asegurados por los elementos de la Brigada, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los mininos fueron llevados a las instalaciones de la dependencia, las cuales se encuentran en la alcaldía Xochimilco.

Allí, los gatitos serán revisados por veterinarios, curados, alimentados y, una vez que estén en condiciones óptimas, podrán ser ofrecidos en adopción para que encuentren una nueva familia.