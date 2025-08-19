“Queremos que la gente encuentre sus medicamentos en la clínica”, asegura Eduardo Clark García

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, informó sobre los avances en materia de abasto y distribución de medicamentos en el sistema de salud pública. Dijo que el suministro de recetas completas ha alcanzado un 97% en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 96% en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La gran tarea pendiente que tenemos como sector es lograr lo mismo en el INSS y en el STAR, que es donde se atiende la población sin seguridad social”, señaló Eduardo Clark García.

En entrevista con Oscar Mario Beteta, en Heraldo Radio, Eduardo Clark García dijo que en las últimas semanas se distribuyeron cerca de 300 mil piezas de medicamentos oncológicos a los 56 centros de oncología del país. Asimismo, anunció el inicio de un nuevo proyecto enfocado en los centros de salud de primer nivel.

Determinamos cuáles son los 147 medicamentos esenciales que tiene que haber en cada centro de salud”, indicó, con el objetivo de garantizar el suministro en más de 8,000 clínicas del país.

Rutas de la Salud muven 15 millones de piezas de medicamentos

Como parte de esta estrategia, se movilizarán 15 millones de piezas de medicamentos mediante 700 vehículos de las denominadas “Rutas de la Salud”, con entregas programadas de manera mensual para mantener los niveles de abasto.

Clark García Dobarganes destacó que este modelo busca asegurar la disponibilidad de tratamientos para padecimientos comunes como diabetes, hipertensión, infecciones respiratorias y gastrointestinales, así como planificación familiar, con el fin de fortalecer la atención primaria y la prevención, reduciendo la presión sobre los hospitales.

Si queremos que los hospitales dejen de estar llenos, si queremos que la gente no agrave, tenemos que invertir en que la prioridad disponible para la población sea su clínica”, señaló Eduardo García.

Agregó que, tras la consolidación en las clínicas, el siguiente paso será completar la distribución de medicamentos en los 750 hospitales del sector, lo que permitirá garantizar insumos para cirugías, curaciones y otros procedimientos.

Esperamos que la gente tenga ya así como van a haber un cambio en los Centros de Salud este fin de semana, vean ese cambio antes del final de agosto porque la próxima semana nos toca esa distribución", concluyó

