¿Qué pasó HOY 19 de agosto en Calzada de Tlalpan? ALTERNATIVAS VIALES

La afectación se ha registrado a la altura de Coruña, cerca de la estación del Metro Viaducto de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC)

Se exhorta a la ciudadanía a tomar vías alternativas Foto: Twitter / SSC

Si te diriges hacia el sur de la Ciudad de México toma precauciones debido a que la tarde de este martes 19 de agosto se ha registrado un bloqueo sobre la Calzada de Tlalpan. Entre las alternativas viales se encuentran 5 de Febrero, Simón Bolívar y Dr. José María Vértiz.

En las imágenes que han circulado en redes sociales se observa a un grupo de personas cerrando la vialidad a la altura de José Toribio Medina. ¿La razón? Mujeres dedicadas al trabajo sexual han señalado que la construcción de una ciclovía a afectado a su labor.  

Continúa la reducción de carriles en Calzada de Tlalpan con dirección Sur a la altura de Eje 4 Sur Xola, debido a obras de construcción. Las manifestantes han cerrado dicha vialidad y cargan en sus brazos láminas con la leyenda: "Alto a la Ciclovía de Tlalpan". 

Mientras el caos prevalece con la llegada de la hora pico, las manifestantes amagan con bloquear ambos sentidos de la Calzada de Tlalpan, esto a fin de presionar a las autoridades y poder llegar a un acuerdo en beneficio de sus fuentes de trabajo mediante un diálogo. 

Es a través de cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) que se puede observar el largo asentamiento vial que se extiende hasta la zona del Metro San Antonio Abad, quedando como alternativas viales el Viaducto Miguel Alemán, o la Av. Víctor Hugo.

 

 
 
 
