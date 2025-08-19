Ponen en marcha las rutas de la salud del IMSS Bienestar

En los 23 estados que opera el IMSS Bienestar se dio el banderazo de salida al programa de Rutas de la Salud, que busca el abasto de medicamentos al 100 por ciento.

A nivel nacional, se van a atender 8 mil 61 unidades médicas, con mil seis rutas, que tendrán entre el 19 y 23 de agosto el primer lapso de entrega de medicamentos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que van avanzando y mejorando este sistema.

“Cambiamos el mecanismo de distribución de medicamentos (...) había muchos retrasos burocráticos, van a ir cada mes permanentemente y se va a ir digitalizando este proceso, a partir de hoy entra este proceso de distribución y la próxima semana inicia la distribución en todos los hospitales”, afirmó en la Mañanera de este 19 de agosto.

En Palacio Nacional, el Director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, calificó esta estrategia como la más importante en la institución.

“La estrategia más importante, más trascendente, de materia de abasto desde que nació nuestra institución: las Rutas de la Salud (...) representa mucho más que un modelo de distribución, es la garantía que cada médico tenga lo necesario y cada paciente encuentre lo que necesita”, informó.

A través de kits pre armados y organizados, se busca cumplir el abasto al 100 por ciento al mes, eliminando barreras y que limitaban el acceso a medicamentos, dijo Svarch.

“La estrategia de entrega de kits de medicamentos inicia con la selección y planeación de claves y piezas por unidad; entre el 12 y 20 de agosto, la recolección y empaque en almacenes estatales; y para el lapso del 19 al 23 de agosto, se entrega 8 mil 61 unidades con mil seis rutas”, sostuvo.

En la Mañanera se conectaron las y los 23 gobernadores para, desde sus estados, dar el banderazo de salida.

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, agradeció el apoyo para la distribución.

“Hoy empieza rutas de la salud, este vital programa consiste en llevar los medicamentos a todos los rincones de Sinaloa y México, vamos a cubrir 209 centros de salud y se distribuirán 234 mil medicamentos, ya lo saben, antibióticos, analgésicos, hasta para picadura de alacrán y víbora van a tener en los centros de salud, hasta para el dolor de cabeza”, dijo.

El mandatario tamaulipeco, Américo Villarreal, reconoció la voluntad de esta administración.

“Sumandonos a este significativo evento de rutas de salud, una muestra más de su permanente voluntad política (...) hoy inician 35 rutas con 15 camiones que transportarán más de 215 mil piezas de medicamentos para su distribución constante y efectiva a 289 centros de salud”, recalcó.

El resto de las y los mandatarios estatales brindaron un breve mensaje por este programa.