Pipa de agua cae en un socavón en la Benito Juárez | VIDEO

La tarde de este martes 19 de agosto una pipa de agua sufrió un aparatoso accidente luego de caer en un socavón que se formó en la Calle de Empresa a la altura de Cerrada Augusto Rodin, hasta donde han arribado elementos de Protección Civil para liberar el vehículo.

La llanta trasera de pipa de agua cayó en un socavón en la calle de Empresa, entre Augusto Rodin y Frigonard, colonia San Juan Alcaldía Benito Juárez. La vialidad se encuentra cerrada y acordonada por autoridades capitalinas. Se estima que el socavón fue derivado de las intensas lluvias de la capital.

Debido a la lluvia el suelo tuvo afectaciones

Heraldo de México / Mario Miranda

Durante la tarde y noche de este martes se prevé un ambiente templado en la Ciudad de México. Además, se tiene registrado intervalos de chubascos principalmente en el sur y poniente. Entre las alcaldías más afectadas se encuentran las de la zona sur de la CDMX:

Xochimilco

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

El paso de la onda tropical núm. 24 sobre la península de Yucatán y un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste y sur).

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California (noreste). A partir de este día, comienza una nueva onda de calor para Baja California Sur.