Piden ayuda para rescatar perritos que viven en condiciones deplorables en azoteas de Iztapalapa

A pesar de que en los últimos años se han endurecido las leyes para imponer sanciones contra el maltrato animal en la Ciudad de México, este fenómeno continúa afectando a miles de mascotas quienes se ven obligadas a vivir en condiciones inhumanas y pasar sus días a la intemperie.

Ejemplos de dicha situación se pueden ver en los videos compartidos por "@del.mar370", una cuenta de TikTok administrada por personas que se dedican al rescate y la protección de animales, quienes recientemente denunciaron el abandono de múltiples perritos en las azoteas de casas ubicadas en algunas zonas de Iztapalapa.

En las grabaciones, tomadas entre las estaciones del Cablebús Totongo y Xalpa, se puede ver a los perritos en lo alto de lo inmuebles bajo los fuertes rayos del sol sin tener ningún suministro visible de agua o alimento, situación que según comentaron los administradores de la cuenta, pasa desapercibida por las decenas de usuarios que frecuentan dicho medio de transporte todos los día, por lo que pidieron ayuda desesperada para rescatar a los caninos.

@del.mar370 Este pequeño se encuentra muy triste está entre la estación TEOTONGO y XALPA del CABLEBUS IZTAPALAPA CDMX???????????????????? ? Monitor - Volován

Usuarios expresan su preocupación por las condiciones de los perritos

A través de los comentarios, los usuarios de las redes exigieron ayuda a las autoridades y externaron su preocupación por los perritos, sobre todo ante la caída de intensas lluvias que recientemente se han registrado en la Ciudad de México y que representan un peligro para lo caninos que viven expuestos a la intemperie en las azoteas.

"Frío, sol, lluvia, viendo, sin agua, sin comida, que cruel y con estas lluvias que han caído en la CDMX"

"En la CDMX ya está prohibido tener así"

"Hagan algo, suban a la azotea, comuniquen a las autoridades"