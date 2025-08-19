Pensión Adultos Mayores: estos son todos los documentos necesarios para registrarse en el programa de la Secretaría de Bienestar

A través de sus canales oficiales de comunicación en redes sociales, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, compartió la lista de documentos que las personas de 65 años o más deben de tener a la mano para poder registrarse en el programa de Pensión para Adultos Mayores.

Cabe mencionar que las personas interesadas deberán acudir a su Módulo del Bienestar más cercano del 18 al 30 de agosto de lunes a sábado en un horario de 10:00 horas a 16:00 horas con los siguientes documentos personales y de su auxiliar en original y copia.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento (legible)

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, teléfono, gas o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Foto: FB/Ariadna Montiel Reyes

Así puedes ubicar tu Módulo del Bienestar más cercano

De igual forma la titular de la Secretaría de Bienestar exhortó a la ciudadanía a visitar la página www.gob.mx/bienestar, en donde los interesados podrán ubicar fácilmente en donde se encuentra su Módulo del Bienestar más cercano, además del calendario con las fechas de registro de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno, información que te compartimos a continuación.

A, B y C: Lunes 18 y 25 de agosto

D, E, F, G y H: Martes 19 y 26 de agosto

I, J, K, L y M: Miércoles 20 y 27 de agosto

N, Ñ, O, P, Q y R: Jueves 21 y 28 de agosto

S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 22 y 29 de agosto

Todas las letras: Sábado 23 y 30 de agosto