Pablo Gómez: estamos convocando al debate y a la crítica del viejo modelo electoral

Luego de que se anunciara formalmente la instalación de la nueva Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, será Pablo Gómez Álvarez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el coordinador de este organismo.

En entrevista con Oscar Mario Beteta para Heraldo Radio, Gómez Álvarez aclaró que esta Comisión se crea porque en los últimos años el país cambió mucho políticamente, "se produjo una mayoría política que antes no existía y que cuenta con el apoyo mayoritario de la ciudadanía".

La mayor parte de las reglas y de las estructuras del aparato electoral, me refiero a las instituciones, la representación del pueblo, el financiamiento público, y todo aquello que tiene que ver con la lucha política como la efectividad del sufragio y las leyes que garantizan las libertades políticas, todo eso envejeció rápidamente, y hoy tenemos algo tan nuevo que hay que hacer la crítica del viejo modelo electoral", explicó Pablo Gómez.

¿Qué debe buscarse con una Reforma Electoral?

Es por ello que, dijo, la idea es hacer un proyecto que satisfaga a la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos, "no buscamos una reforma electoral como las que se hacían antes, tenemos que ir a algo nuevo, y hacerlo sobre la base de mejorar, de la crítica hacia los modelos electorales de antes que generaban ilícitos, que eran corruptos, dejar eso atrás e ir hacia otro momento (...) la idea no es hacer algo solamente nuevo, sino mejor, no podemos vivir en estructuras del pasado".

El coordinador resaltó que antes de promulgar una reforma electoral, están convocando al debate y a la crítica por parte de la ciudadanía / FOTO: CUARTOSCURO

Pablo Gómez anunció que abrirán un portal para incentivar el debate

En entrevista para Heraldo Radio, el coordinador de la nueva Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, resaltó que antes de promulgar una reforma electoral, están convocando al debate y a la crítica por parte de la ciudadanía.

"Hay dos corrientes, una que es francamente conservadora, que quiere mantener el sistema electoral que ha estado hasta ahora, y la que convoca a la crítica, a las soluciones nuevas, en esta segunda corriente es en la que se ubica la presidenta Sheinbaum y por ello convoca a una consulta y a un debate, no solo se trata de escuchar lo que se quiere exponer, sino propone un debate entre las distintas posiciones", refirió el extitular de la UIF.

En ese sentido, planteó la necesidad de discutir el para qué son las cosas y cuál es el objetivo de cada uno de los elementos electorales de un país. También, agregó, revisar la ley para ver cuáles son los mecanismos que son necesarios para garantizar la efectividad del sufragio, el cual "debe ser libre, informado y cada vez más consciente".

Lo que tenemos que hacer es promover el debate de ideas y no el intercambio de insultos, hay que analizar críticamente lo que estamos viendo", expresó el Coordinador de la nueva Comisión.

Finalmente, anunció que abrirán un portal de internet para que cualquiera pueda escribir lo que quiera, "pueden criticar y proponer, todo se va a conocer y se va a ventilar, hay que consultar al pueblo y el pueblo debe participar". Concluyó que 4 meses será el tiempo que darán paso al debate, antes de publicar una nueva reforma electoral.