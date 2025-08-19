OPLES entrará en discusión sobre la reforma electoral, asegura Sheinbaum

Los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES) también entrarán en la discusión sobre la Reforma Electoral, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cuestionada sobre dicho tema, la mandataria federal adelantó que la próxima semana la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se reunirá con los grupos parlamentarios de los partidos políticos para iniciar con el proceso de discusión.

“Toda esta discusión, se abre la discusión, creo que la próxima semana van a tener, o esta misma, una reunión, la comisión con todos los grupos parlamentarios de los distintos partidos políticos, y se inicia un proceso de discusión y está abierto todo, todo a discusión y a debate… Se abre la discusión, en particular sobre las OPLES, pues ya que hay opinión y a partir de ahí se construye la propuesta.”, resaltó.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo manifestó que, a partir de dicha reunión, la Comisión de la Reforma Electoral formulará propuestas.

Sheinbaum responde a cuestionamientos sobre reforma electoral

“A partir de ahí se va a formar la propuesta, qué es lo que nosotros queremos, que haya menos uso de recursos públicos, mayor transparencia y que la representación de las listas de plurinominales como está hoy, pues cambie, porque dicen que es la representación de las minorías, pero en realidad, pues, se volvió de los grupos al interior de los partidos políticos, que nadie los elige, entonces lo que nosotros queremos es la representación del pueblo, lo que nosotros buscamos es la democracia, que es la representación del pueblo”, enfatizó.

— ¿Y su opinión presidenta, sobre el funcionamiento o el desempeño que han tenido estos organismos?, le preguntaron.

“Yo no quisiera entrar en este momento a ese debate, lo dejamos para después, ha habido buenas experiencias y ha habido muy malas experiencias, entonces, y también no tiene sentido que tengan las mismas funciones una institución y otra, hoy toda la fiscalización se lleva a nivel federal, entonces qué tanto sentido tienen las instituciones locales cuando ya hay una institución federal, es parte de la discusión”, respondió la presidenta.

