Oples de Nayarit San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas siguen con adeudos por elecciones judiciales

Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) de los estados de Nayarit, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas siguen con adeudos con el Instituto Nacional Electoral (INE) luego de los convenios de coordinación para las elecciones del Poder Judicial de la Federación.

Durante sesión de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se detalló que, en el caso del OPLE de Colima, a este le ha autorizado el 70 por ciento de los recursos proporcionados por el INE para las elecciones judiciales.

"Los OPLES de Nayarit, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas mantienen adeudos con este instituto derivado de los convenios de coordinación y colaboración, mientras que el OPLE de Colima a la fecha de corte le han autorizado el setenta por ciento de los recursos requeridos para dichas elecciones", explicaron.

En ese sentido, también se detalló que el OPLE de la Ciudad de México ya liquidó el 100 por ciento del adeudo que tenía con el Instituto Nacional Electoral.

“Ahora bien, para este informe se propone cambiar la clasificación de la Ciudad de México para pasar de riesgo medio-bajo, ya que liquidó el adeudo que mantenía con el INE derivado del convenio de coordinación y colaboración para organizar el proceso electoral”, dijeron.

En cuanto al gasto ordinario de los Organismos Locales, expusieron que los OPLES de Yucatán y Zacatecas se encuentran en un riesgo alto, pues derivado de los recortes presupuestales que obtuvieron, se pone en riesgo la operatividad para el segundo semestre del año.

“Cabe mencionar que, por lo que hace al órgano público local de Zacatecas, el consejero presidente de aquel órgano suscribió un contrato de mutuo con el titular de la Secretaría de Finanzas para que les fueran registradas dos millones 511 mil 388 pesos para cubrir el pago de la segunda quincena de julio, así como la prima vacacional de sus trabajadores. Estos recursos se autorizaron con cargo al presupuesto del presente ejercicio fiscal”, agregaron.

Finalmente, indicaron que los OPLES de Ciudad de México, Guerrero y San Luis Potosí presentaron solicitudes de ampliación presupuestal, sin embargo, los mismos no han obtenido respuesta.