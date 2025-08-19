Onda Tropical 24: estos son los estados que tendrán temperaturas de hasta 45°C este miércoles 20 de agosto

Para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) este miércoles 20 de agosto el monzón mexicano y divergencia en altura mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit; lluvias puntuales fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, así como lluvias aisladas en Baja California Sur.

La circulación ciclónica en altura prevalecerá sobre el noreste mexicano, propiciará lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas y Nuevo León, además de lluvias fuertes en zonas de Coahuila y San Luis Potosí.

Por otro lado, la dependencia mexicana señala que un canal de baja presión se extenderá desde el norte hasta el centro del país, aunado a inestabilidad atmosférica generarán lluvias y chubascos en el norte, occidente, centro y sur del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero.

El desplazamiento de la onda tropical núm. 24 y un canal de baja presión sobre el sureste del país, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, incluido Campeche, con lluvias puntuales intensas en Chiapas.

El centro de #Erin, #Huracán de categoría 2 en la escala #SaffirSimpson se localiza a 1,575 km al este noreste de Cancún, #QuintanaRoo. Debido a su distancia y desplazamiento no representa peligro para costas nacionales. pic.twitter.com/oinJz7rpJ8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 20, 2025

La onda tropical num. 23 se localizará al suroeste de Jalisco y dejará de afectar a territorio nacional al finalizar este día.