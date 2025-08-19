Onda Tropical 24: estos son los estados que tendrán temperaturas de hasta 45°C este miércoles 20 de agosto

Para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) este miércoles 20 de agosto el monzón mexicano y divergencia en altura mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit; lluvias puntuales fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, así como lluvias aisladas en Baja California Sur.
La circulación ciclónica en altura prevalecerá sobre el noreste mexicano, propiciará lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas y Nuevo León, además de lluvias fuertes en zonas de Coahuila y San Luis Potosí.
Por otro lado, la dependencia mexicana señala que un canal de baja presión se extenderá desde el norte hasta el centro del país, aunado a inestabilidad atmosférica generarán lluvias y chubascos en el norte, occidente, centro y sur del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero.
El desplazamiento de la onda tropical núm. 24 y un canal de baja presión sobre el sureste del país, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, incluido Campeche, con lluvias puntuales intensas en Chiapas.
La onda tropical num. 23 se localizará al suroeste de Jalisco y dejará de afectar a territorio nacional al finalizar este día.
- Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte) y Coahuila (noreste).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.