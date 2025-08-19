Niño se entrega a la policía tras afirmar ser un sicario, su madre confirmó que solo jugaba Free Fire

Un joven de 14 años de edad se hizo viral tras entregarse a la policía de Cuernavaca, Morelos, pues el menor de edad confesó ser un sicario y haber participado en varias actividades delictivas como parte de un grupo criminal, lo que ocasionó una investigación según las autoridades.

Por ello, el titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (SEPRAC), tuvo que informar que él llegó a las instalaciones de la dependencia y comenzó a hablar con elementos de la policía en la puerta, confesando los múltiples y presuntos actos delictivos.

"Tras conocer la situación dimos parte a la Fiscalía de Morelos para detectar y valorar la información que estaba proporcionando. El decía que había participado en varias ejecuciones y que era integrante de la delincuencia organizado", dijo Guillermo García Delgado titular de la SEPRAC.

Abuelito de 72 años es atropellado por un perro y termina en terapia intensiva | VIDEO FUERTE

¿El menor de edad era realmente un sicario?

En conferencia de prensa se confirmó que el menor de edad fue atendido por un especialista, quien en una valoración psicológica mencionó que se tuvo que hacer el llamado a sus padres, por que el joven relató que cometía delitos que incluían trafico de drogas, armas largas y diversos asesinatos.

Al llegar su madre, se confirmó por sus propias palabras, que el menor de edad sufría de alucinaciones y que estaba bajo tratamiento, por lo que todo lo que había sucedido era en realidad producto de su imaginación y formaba parte de sus fantasías pues solo jugaba Free Fire y otros videojuegos de disparos.