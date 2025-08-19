Ni que fuera ambulancia: repartidores tapan placas de camioneta para invadir carril del Metrobús y evitar el tráfico

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que el conductor de una camioneta de reparto, cuyos rótulos indican que pertenecería a la empresa de repartos 99 Minutos, tapa las placas del vehículo para circular ilegalmente por el carril exclusivo del Metrobús en la Ciudad de México.

Los operadores del vehículo habrían realizado esta acción para librar un tramo con tránsito pesado, pero la difusión del video ha generado críticas por la falta de respeto a las normas de tránsito, lo que ha llevado a que usuarios de redes sociales cuestionen incluso los valores de la empresa involucrada.

En las imágenes, grabadas desde un automóvil que circulaba detrás de la camioneta, se observa al conductor, un joven vestido con una sudadera color mostaza y una gorra bajar del vehículo con placas D73 BPT, registradas en la Ciudad de México. El conductor coloca una calcomanía sobre la placa trasera para ocultar parte de los dígitos.

Aunque no se aprecia claramente, se observa que el copiloto realiza una acción similar con la placa delantera. Acto seguido, la camioneta ingresa al carril exclusivo del Metrobús, una vía reservada únicamente para el transporte público, con el objetivo de evitar el congestionamiento vial.

Violación al reglamento de tránsito desata críticas en redes

Por este video donde se ve cómo unos repartidores de la empresa se bajan de su camioneta para colocar una calcomanía en la placa de su vehículo.

Todo para saltarse el tráfico metiéndose al carril exclusivo del Metrobús.

La empresa no se ha pronunciado.

La maniobra, que constituye una violación al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, ha sido calificada como un acto de impunidad por usuarios de redes sociales.

El video, cuya fecha y ubicación exacta no fueron precisadas, generó un debate en redes sociales sobre la falta de civismo de los trabajadores de la empresa. Algunos usuarios expresaron su preocupación, señalando que este tipo de conductas no sólo pone en riesgo la seguridad vial, sino que también refleja una falta de ética por parte de los involucrados.

Algunos incluso han advertido sobre posibles implicaciones en la seguridad de los servicios de reparto, cuestionando la integridad de los paquetes entregados por la empresa.

“Cuidado con sus paquetes, que así como pueden hacer eso, pueden abrir tus paquetes y robarte”, expresó un usuario de redes sociales.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente. Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y del Metrobús no han confirmado si se ha iniciado una investigación al respecto.

¿Cuáles son las sanciones por invadir el carril del Metrobús en la CDMX?

Según el artículo 12, fracción V, del Reglamento de Tránsito vigente en la Ciudad de México, está prohibido circular, detenerse o estacionarse en los carriles exclusivos para el transporte público, como el del Metrobús.

La sanción por esta infracción puede ascender a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a multas que van desde aproximadamente 2,074 hasta 3,111 pesos mexicanos, dependiendo de la gravedad y reincidencia.

Además, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, y el conductor podría enfrentar la suspensión de su licencia.