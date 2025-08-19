Nayarit presenta las 2 carreras ciclistas más duras de septiembre

La adrenalina, el deporte y el turismo se darán cita en Nayarit durante septiembre, con la celebración de dos eventos que buscan posicionar al estado como referente en turismo de aventura: la Ruta de los Seis Pueblos y el Reto del Maguey Compostela, organizados por la Secretaría de Turismo estatal en coordinación con promotores deportivos y el sector turístico.

El primero de ellos, la Ruta de los Seis Pueblos, se llevará a cabo el 14 de septiembre, partiendo desde la Plaza Principal de Compostela a las 7:00 de la mañana. El recorrido de 63 kilómetros desafiará la resistencia de los ciclistas a través de un circuito que conecta a comunidades llenas de historia y tradición: Carrillo Puerto, Tequilita, Cuastecomate, El Conde y San Pedro Lagunillas.

Este evento, además de promover la activación física, busca unir a los municipios de Compostela y San Pedro Lagunillas, resaltando sus paisajes, cultura y gastronomía como parte de la identidad de Nayarit.

Una semana después, el 21 de septiembre, se vivirá la segunda edición del Reto del Maguey Compostela, competencia de ciclismo de montaña que contará con dos rutas: 21 kilómetros y 42 kilómetros, pasando nuevamente por la localidad de Carrillo Puerto. Las inscripciones para esta justa deportiva tienen un costo de 300 pesos, lo que abre la oportunidad para que tanto ciclistas profesionales como aficionados se sumen a la experiencia.

Buscan generar una competencia de altura para los ciclistas dentro y fuera de la entidad. FOTO: Chary Cambero

Ciclistas de talla nacional presentes en Nayarit

Durante la presentación oficial de ambos eventos, Carlos Alberto Camarena Oviedo, organizador del Reto La Condesa, subrayó la importancia de promover este tipo de competencias que integran deporte, naturaleza y convivencia comunitaria. Por su parte, Silvia Lorena Serafín González, directora del Fideicomiso de Promoción Turística, destacó que el turismo de aventura responde a las nuevas generaciones que buscan experiencias auténticas y llenas de adrenalina.

“Nayarit se está posicionando como un destino emergente en turismo de aventura, lo que se traduce en desarrollo económico y proyección nacional para la entidad”, afirmó.

Buscan generar espacios deportivos para la gente de la entidad. FOTO: gobierno de Nayarit

La Ruta de los Seis Pueblos contará con la participación de ciclistas reconocidos a nivel nacional quienes han destacado en competencias de alto rendimiento y que ahora recorrerán los paisajes nayaritas, entre ellos están los siguientes:

Iván Alegría.

Joaquín Uñas.

Julián Aguirre.

Ricardo Gradilla.

César Sepúlveda.

Alessandro Hernández.

Skarlett Vega.

La presencia de estos atletas no solo eleva el nivel competitivo del evento, sino que también atrae la atención de visitantes y aficionados al ciclismo, fortaleciendo el impacto turístico en la región. Habrá varios atletas de gran nivel en la entidad. FOTO: gobierno de Nayarit.

Nayarit, un escenario natural para el deporte

Ambas justas ciclistas forman parte de la estrategia del gobierno estatal para diversificar la oferta turística, mostrando que Nayarit no solo es playas y sol, sino también montañas, rutas rurales y pueblos con encanto que pueden recorrerse en dos ruedas.

Con paisajes únicos, un clima propicio y el respaldo de las autoridades, Nayarit se perfila como un escenario privilegiado para el turismo deportivo y de aventura, que impulsa tanto a la economía local como a la proyección nacional e internacional del estado.

Los organizadores esperan una amplia participación y confían en que estas rutas ciclistas se conviertan en una tradición que año con año atraiga a más visitantes, consolidando a Nayarit como un orgullo turístico de México.