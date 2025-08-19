Mueren tres personas tras ataque en fiesta patronal en San Miguel de Allende

Tres personas perdieron la vida y 16 más resultaron heridas después de una balacera provocada por sujetos armados, quienes se presentaron en el atrio de una parroquia ubicada en la colonia Infonavit Malanquin, en el municipio de San Miguel de Allende.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del pasado 18 de agosto, cuando los vecinos se encontraban reunidos en el atrio por las celebraciones en honor de la Virgen de San Juan de los Lagos, patrona del lugar.

En el sitio, dos sujetos vestidos de oscuro, comenzaron a disparar de forma indiscriminada en contra de los asistentes, lo que provocó una estampida de gente intentando protegerse del ataque.

Dos adultos murieron en el lugar de los hechos, mientras que un adolescente de 17 años de edad falleció horas más tarde, debido a las lesiones que sufrió. En tanto, seis de los 16 lesionados fueron trasladados a distintos nosocomios de la localidad.

Se presume ataque directo

De acuerdo con declaraciones realizadas por Mauricio Trejo, alcalde de la localidad guanajuatense, el objetivo del ataque eran tres hombres con antecedentes penales, por lo que se cree que podría tratarse de un ajuste de cuentas.

“Estamos trabajando, mi querido San Miguel, lamento que esto haya sucedido y debemos de seguir trabajando fuerte para que no vuelva a repetirse. 19 heridos, nueve en el hospital ya contactados por nosotros. “De esos 19, el ataque iba dirigido hacia tres, dos de ellos fallecidos, uno en el hospital y de esos tres tenían antecedentes penales graves. Ese es el informe que tengo que darte hasta ahorita”, explicó.

Horas más tarde, una tercera víctima fallecería mientras recibía atención médica, incrementando con ello el saldo rojo de la balacera.