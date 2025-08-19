Muere persona durante disputa por obras en Oaxaca

Un muerto y un lesionado es el saldo que dejó un enfrentamiento entre integrantes de los sindicatos Confederación Internacional del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de México, quienes se disputan trabajos carreteros en la región de la Mixteca.

Los hechos se registraron en la agencia de Chocani, del municipio Villa Tejúpam de la Unión, en donde agremiados de ambos se liaron a golpes, pero minutos después una de las partes sacó un arma de fuego y disparó contra una persona.

Los grupos se disputan trabajos de pavimentación del tramo carretero Tamazulápam -Tejúpam, en la región de la Mixteca. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el hecho y aseguró que inició las investigaciones correspondientes luego de tomar conocimiento por la agresión con disparos de arma de fuego.

Una persona del sexo masculino perdió la vida, la víctima fue identificada como F.E.C.H., mientras que otra persona resultó lesionada, por lo que fue trasladada para su atención médica.

En el lugar se llevan a cabo trabajos ministeriales de la Fiscalía de Oaxaca, con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, que laboran en coordinación para restablecer la seguridad en el sitio.