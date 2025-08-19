Muere oficial del Ejército por explosión de mina en Michoacán

Una mina terrestre estalló mientras elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban labores para el retiro de explosivos en una localidad del municipio de Tepalcatepec, Michoacán, lesionando de muerte a un oficial.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 19 de agosto, cuando los elementos del Ejército mexicano realizaban labores de reconocimiento en una zona agreste cercana a la localidad de Los Horcones.

Al paso de los militares, la mina terrestre explotó, lesionando gravemente al sargento segundo Galileo Anastacio, quien fue inmediatamente auxiliado por los otros soldados que le acompañaban.

Debido a la seriedad de sus heridas, Anastacio fue trasladado vía aérea hasta un hospital cercano, donde galenos especialistas trataron de curar las lesiones que sufrió debido a la explosión.

Fallece militar mientras era atendido

Los médicos militares que se encontraban en el Hospital Militar de Apatzingán hicieron todo lo posible por salvar la vida del oficial, pero las lesiones eran tan graves que, al final, perdió la vida.

Hasta el momento se desconoce si otros militares resultaron heridos por el estallido, algo que es relativamente común en la zona serrana de la Tierra Caliente michoacana.