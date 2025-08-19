Muere Jaz Castelo, famosa maquillista y modelo de Tijuana, esto se sabe sobre su fallecimiento

El pasado fin de semana se reportó el fallecimiento de Jazmín Castelo Balbuena, una reconocida maquillista y modelo originaria de Tijuana, Baja California de tan solo 29 años de edad, sin embargo, la noticia de su muerte ha estado llena de controversia debido a las distintas teorías que se originaron alrededor, por ello, en esta nota te diremos cuál es la información oficial al respecto.

El fallecimiento de Jazmín Castelo Balbuena fue reportado la tarde del domingo 17 de agosto, distintos medios locales aseguraban que la maquillista y modelo había perdido la vida tras un atentado ocurrido en la carretera Ensenada-Tecate cuando se dirigía a un servicio a domicilio y hasta la vincularon con distintos grupos criminales, no obstante, lo cierto es que no hay elementos que relacionen a la también influencer y empresaria con alguna organización delictiva, además, tampoco hubo rastro de violencia en la escena donde fue hallado su cuerpo.

Jaz Castelo era una maquillista sumamente reconocida en Tijuana. Foto: IG: _jazcastelo

Esta es la verdad detrás del fallecimiento de Jazmín Castello, la famosa maquillista de Tijuana

De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, Jazmín Castello sí se dirigía a un servicio a domicilio y sí circulaba por la carretera Ensenada-Tecate a bordo de su camioneta GMC Terrain de color gris cuando perdió la vida, sin embargo, se indicó que la maquillista y modelo se vio involucrada en un choque frontal con un tráiler a la altura del kilómetro 95+700, por lo que el aparatoso impacto le quito la vida de forma inmediata.

Así quedó la camioneta de Jaz Castelo tras el aparatoso choque en el que perdió la vida. Foto: FB: Los Ojos de Tijuana

Según los informes de las autoridades, los equipos de emergencia ya nada pudieron hacer para salvarle la vida a Jazmín Castelo, no obstante, trascendió que viajaba acompañada de una persona, quien resultó con lesiones, pero no se dio a conocer su identidad ni su estado de salud, por lo que se espera que sea en los siguientes días cuando se difunda información oficial al respecto.

Como se dijo antes, se desconoce cómo es que ocurrió exactamente el aparatoso accidente automovilístico en el que perdió la vida la maquillista y modelo, Jazmín Castelo, sin embargo, se sabe que personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California ya inició las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido y así poder deslindar responsabilidades, en caso de ser necesario.

Jaz Castello tenía tan solo 29 años de edad, era madre de un niño y estaba casada. Foto: IG: _jazcastelo

Jaz Castelo tenía tan solo 29 años de edad, era madre de un niño llamado Iker y apenas el pasado 7 de agosto celebró su primer aniversario de bodas, además, en su perfil oficial de Facebook señalaba que además de maquillista y modelo también se desempeñaba como jefa de operaciones, embajadora de marca y peinadora.