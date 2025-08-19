Morena promete candidaturas con legitimidad rumbo a intermedias de 2027

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró este martes que el método para definir a las y los candidatos de las elecciones intermedias de 2027 será trabajar desde abajo, con la gente, y mediante encuestas que garanticen legitimidad y unidad en el movimiento.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, Guerrero, como parte de la segunda gira nacional del Comité Ejecutivo Nacional, la dirigente explicó que levantar la mano para competir es válido, pero el requisito será tener presencia territorial y cercanía con la ciudadanía a través de la organización de comités.

Alcalde advirtió que, frente a lo que llamó una “embestida de la derecha a nivel mundial”, Morena apostará a la resistencia de los pueblos y a consolidar proyectos progresistas que, dijo, han reducido la pobreza y mejorado el desarrollo.

uD83DuDD34 #EnVivo | Conferencia de prensa con medios de comunicación. Segunda gira nacional de @PartidoMorenaMx desde Chilpancingo, Guerrero. Martes 19 de agosto.https://t.co/0uBjnnxy6c — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) August 19, 2025

“Más allá de las aspiraciones personales está el país y la Transformación, y hay que defenderla en función de la gente”, afirmó. Como ejemplo, señaló que entre 2018 y 2024 más de 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, de acuerdo con datos del INEGI.

La dirigente agregó que con los gobiernos de la Cuarta Transformación no solo se redujo la desigualdad, sino que se consolidó un modelo de gobierno “del pueblo y para el pueblo”, lo que atribuyó al respaldo del 80 por ciento de aprobación que, según dijo, tiene la presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que los programas sociales llegan a ocho de cada diez familias y que la inversión en obras de infraestructura y desarrollo es inédita.

CS