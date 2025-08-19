Monterrey suma 57 nuevos cadetes a la Academia de Policía en agosto

El reclutamiento de aspirantes a policía sigue en aumento en Monterrey con la incorporación este lunes, de 57 nuevos cadetes a la Academia, Formación y Especialización Policial. A través de la estrategia ESCUDO, se busca fortalecer el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La bienvenida de los 38 hombres y 19 mujeres, estuvo a cargo de Brisilot Alejandro Sandoval Sánchez, Director de Academia.

"Sean todos ustedes bienvenidos a esta Secretaría de la que ya forman parte, los invitamos a que pongan todo su esfuerzo, ya dieron el primer paso al cumplir con los requisitos establecidos", expresó.

En la recepción estuvieron los titulares de las diferentes Direcciones de Policía, así como el coordinador de Reclutamiento, quienes también dirigieron palabras a los asistentes. Los 57 nuevos Cadetes estarán divididos para Policía de Proximidad, Guardia Auxiliar y de Auxilio Vial.

La intención es combatir la inseguridad en la entidad. Foto: Especial

Con este grupo de aspirantes, sólo este mes han llegado 113 nuevos cadetes, ya que el pasado 1 de agosto ingresaron 56. Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos: 81 51 026 750, 81 51 026 751, 81 51 026 752 o 81 51 026 753. También puede ser por vía WhatsApp al 81 15 331 942 o acudir al Centro de Reclutamiento, ubicado en calle Miguel Barragán s/n Colonia Industrial.

¿Por qué es importante la policía de Monterrey?

La Policía de Monterrey tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y el orden público en la ciudad, protegiendo a los ciudadanos y sus bienes, entre sus funciones principales está la prevención del delito mediante patrullajes constantes y la presencia disuasiva en zonas estratégicas, también se encargan de atender emergencias, realizar detenciones en caso de actos ilícitos y colaborar con otras autoridades en investigaciones criminales.

Todos los interesados pueden unirse a la academia. Foto: Especial

La Policía de Monterrey promueve la proximidad y el acercamiento con la comunidad para fomentar la confianza y la participación ciudadana en la seguridad, además, vigilan el cumplimiento de las normas de tránsito y regulan el orden vial para evitar accidentes; otra función importante es la protección en eventos públicos y la atención a denuncias ciudadanas. La institución también está comprometida con la capacitación constante de sus elementos para mejorar el servicio y garantizar el respeto a los derechos humanos en todas sus acciones.

¿Cuántos cadetes pertenecen a policía de Monterrey?

Según datos oficiales, hasta julio de 2025, la Academia de Policía de Monterrey cuenta con un total aproximado de 206 cadetes en formación, distribuidos en distintas áreas como Policía de Proximidad, Guardia Auxiliar y Auxilio Vial, el número refleja el esfuerzo continuo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para fortalecer el cuerpo policial mediante la incorporación de nuevos elementos capacitados, durante los últimos meses, el reclutamiento se ha mantenido activo, con varias incorporaciones recientes; por ejemplo, a principios de julio ingresaron 47 nuevos aspirantes, de los cuales una parte significativa posee formación en criminología, y en fechas posteriores se sumaron otros 40 cadetes.

La academia ofrece un programa de formación que dura aproximadamente siete meses, durante los cuales los cadetes reciben una beca de alrededor de 105 mil pesos, un incentivo que busca atraer a más jóvenes interesados en formar parte de la fuerza policial, este proceso forma parte de la estrategia municipal conocida como ESCUDO, destinada a mejorar la seguridad pública en Monterrey.

Para quienes estén interesados en unirse a la academia, se mantiene abierto un centro de reclutamiento ubicado en la Colonia Industrial, donde pueden recibir más información y realizar su inscripción; además, se proporciona contacto telefónico y vía WhatsApp para facilitar la comunicación, estas acciones buscan garantizar que el cuerpo policial cuente con personal capacitado y suficiente para atender las necesidades de seguridad de la ciudad.