Monterrey ofrece empleo con 35,000 pesos de sueldo mensual: así puedes postularte

Sueldos de hasta 35,000 pesos mensuales, servicio médico, ahorro del Infonavit, seguro de vida, capacitación constante y apoyo al transporte es lo que ofrece el gobierno de Monterrey a las personas que se unan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio.

Esto forma parte de las acciones de la Estrategia de Seguridad Escudo con las cuales se incrementó el salario de las personas que trabajan en la corporación. El objetivo, indicó desde hace meses el alcalde Adrián de la Garza, es dignificar a los elementos para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera y con las herramientas necesarias.

Además de esto, los uniformados podrán entrar a un plan de carrera, con el cual pueden ganar ascensos dependiendo de la forma en la que se destaquen en sus acciones a favor de la comunidad.

La capacitación para los nuevos cadetes tiene una duración de dos meses e incluye un apoyo económico mensual de 12 mil pesos. FOTO: gobierno de Monterrey.

¿Cómo aplicar a la vacante de policía en Monterrey?

Esta convocatoria está abierta para los ciudadanos de la entidad. Para poder solicitar cualquiera de los puestos que se tienen en la Secretaría de Seguridad Pública deberán comunicarse a los siguientes medios de contacto:

Teléfono: 815202 6750 o el mismo número con terminaciones 51, 52 y 53

Mensaje de WhatsApp al número: 8115 331942.

Acudir directamente a las oficinas en Academia de Policía de Monterrey ubicada en Miguel Barragán sin número, colonia Industrial.

Requisitos para ser policía en Monterrey

Si se hace la solicitud de manera virtual, es importante que las personas informen sobre su perfil para que sea evaluado. Si bien la vacante ofrece hasta 35 mil pesos mensuales, dependiendo de las habilidades, documentos, entrenamiento y experiencia de la persona se puede ofrecer un salario. A continuación los datos que se deben entregar para ser evaluado por el personal a cargo de la contratación:

Nombre completo.

Edad.

Nivel de estudios.

Municipio donde radica.

Estatura.

Peso.

Informar si tiene la Cartilla militar liberada.

Dar a conocer si conduce vehículos automotores:

Licencia de manejo.

La convocatoria ofrece a los aspirantes un plan de carrera con posibilidad de ascensos, además de seguro de vida y servicio médico. FOTO: gobierno de Monterrey

¿Cuánto dura el entrenamiento de policía en Monterrey?

Dependiendo de la vacante por la cual se busque un puesto, el gobierno de Monterrey ofrece capacitación con una duración de dos meses que son impartidas en horarios de 6:30 am a 6:00 pm.

Durante este proceso, la persona en entrenamiento tendrá un apoyo de 12 mil pesos mensuales antes de impuestos. Se le brindará tanto desayuno como comida durante la capacitación. Se enseña a los agentes a conducir, así como las habilidades necesarias para desempeñar su labor.