Monterrey espera altas probabilidades de lluvia y hasta 33 grados para este miércoles | PRONÓSTICO 20 DE AGOSTO

El día miércoles 20 de agosto de 2025 se perfila como una jornada donde el clima en Monterrey y su zona metropolitana mostrará una combinación de temperaturas cálidas, nubosidad variable y potenciales lluvias, especialmente hacia el occidente del estado.

Monterrey se caracteriza por un clima semiárido con veranos calurosos e inestables, especialmente entre mayo y septiembre, periodos en que se concentra alrededor del 80% de las precipitaciones anuales.

Agosto suele ser especialmente seco y caluroso, enmarcado en la denominada “canícula”, durante la cual las temperaturas máximas superan los 35°C y las mínimas no bajan de los 25°C.

Sin embargo, este año se rompe parcialmente esa norma ya que las temperaturas máximas previstas (en torno a los 33°C) son menores a las habituales, y la presencia de tormentas refleja una actividad atmosférica más dinámica de lo habitual para esta época.

¿A qué hora va a llover en Monterrey HOY 20 de agosto? | PRONÓSTICO DEL CLIMA

Desde primeras horas, las temperaturas en Monterrey permanecerán templadas. El termómetro comenzará en torno a los 22°C a 24°C alrededor de las 6 a.m., aumentado gradualmente hacia los 24°C a 26°C en el transcurso de la mañana.

Con el #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que se pronostican para la República Mexicana, durante esta noche y el día de mañana?? pic.twitter.com/iqDNBqraQQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 20, 2025

La nubosidad será intermitente: desde cielo mayormente despejado a medio nublado, mientras que en algunas zonas occidentales del estado se anticipan chubascos y tormentas aisladas con una probabilidad estimada del 60%.

Para media tarde, el ambiente se tornará más cálido, pues se prevé que la temperatura alcance un máximo de 33°C, en tanto el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con nubes intermitentes que podrían generar tormentas ocasionales. La probabilidad de precipitaciones en esta franja del día es del 50% en la zona metropolitana.

La presencia de estas tormentas eléctricas podría traer ráfagas repentinas de viento y, en algunos casos, caída de granizo, situación que se considera como parte de la dinámica estacional típica de la región en esta época.

Durante la noche, el termómetro se estabilizará en valores de alrededor de 25°C, manteniendo un cielo parcialmente nublado y con posibilidad de lluvias dispersas, aunque con menor intensidad que en la tarde. No obstante, persiste la probabilidad de algunos chubascos aislados en la región occidental del estado.

¿Qué significa el procentaje de lluvia en el pronóstico del clima?

El porcentaje de lluvia que aparece en el pronóstico del clima nos dice la probabilidad de que llueva en algún lugar de la zona pronosticada, no cuánto lloverá ni cuánto tiempo durará la lluvia. Por ejemplo, un 60% de probabilidad de lluvia significa que es bastante probable que llueva en algún punto de Monterrey, pero no necesariamente en toda la ciudad ni todo el día.

De acuerdo con expertos, este porcentaje se calcula combinando dos cosas: la confianza de los meteorólogos de que lloverá y la parte de la zona donde se espera que caiga la lluvia. Así, aunque el cielo esté parcialmente nublado en toda la ciudad, la lluvia puede concentrarse solo en algunas colonias o municipios cercanos.

Así, un porcentaje bajo (20–3?%) indica que la lluvia es poco probable, uno medio (50–60%) significa que conviene estar preparado, y uno alto (80–100%) indica que casi seguro habrá lluvia en gran parte del área. Por eso, aunque el pronóstico diga 60% de probabilidad de lluvia, es recomendable llevar paraguas o impermeable y manejar con precaución en zonas donde ya llueve.