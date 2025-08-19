Ministros rechazan debatir proyecto de Pardo sobre prisión preventiva oficiosa

La actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no quiso analizar un proyecto que plantea inaplicar la figura de la prisión preventiva oficiosa.

Serán los próximos integrantes del máximo tribunal los que revisen el tema, a pesar de que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo elaboró el proyecto de sentencia para determinar la forma en que el Poder Judicial de la Federación debe participar en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida por el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar vs México.

"Este Tribunal Pleno considera que los jueces mexicanos, independientemente de su fuero, están obligados en todos los casos de su conocimiento e independientemente de la vía por la cual sea planteada la cuestión, a ejercer un control de convencionalidad ex officio de la figura de la prisión preventiva oficiosa prevista en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal, para lo cual deberán inaplicarla. Ello debido a que la prisión preventiva oficiosa entendida como automática resulta contraria a los derechos a la libertad personal, a ser oído, a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley", indica el proyecto que no pudo ser discutido por los ministros.

Ley "quién se queda con el perro": avalan custodia para mascotas tras un divorcio en CDMX

El ministro considera que la SCJN no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana es correcta o incorrecta y que las decisiones de esa instancia internacional son cosa juzgada.

“Esta sede de jurisdicción nacional no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte IDH, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada y, por ende, lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos, cuya justificación intrínseca radica en la obligación no cumplida”, indica.

Para Pardo, en el entendido de que las resoluciones pronunciadas por esa instancia internacional, cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado Mexicano, son obligatorias para todos los órganos del mismo en sus respectivas competencias.

“Por tanto, para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio”, explica.

Simón Hernández, abogado del caso García Rodríguez y otro vs México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lamentó que la actual SCJN no revisará el tema a pesar de que había condiciones para hacerlo.

Aseguró que los ministros no quisieron asumir el costo político de una posible resolución que fuera en contra de la postura de los otros poderes del Estado.

“Me parece que es una decisión muy lamentable (que no se revise), ha habido muchas expresiones de distintos ministros, ministras, de si era difícil, de si era un suicidio dijo la ministra Loretta…Pero nos parece que no había ninguna complejidad argumentativa sino más bien una dificultad política que la Corte actual no quiso asumir”, enfatizó.

El abogado consideró revolucionario que en el proyecto se propone inaplicar la prisión preventiva oficiosa para aplicar la medida cautelar de forma justificada, que es acorde a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Al enfrentar la situación de que sigue constitucionalizada la prisión preventiva oficiosa en el artículo 19, los jueces, en el ejercicio del control de convencionalidad deben inaplicar el artículo 19 de la Constitución inaplicar las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales porque ya fueron objeto de la sentencia internacional y en esta inaplicación dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa, aunque subsista en la Constitución y en el Código Nacional, esta inaplicación no es una declaración de invalidez, sino que en cada caso los jueces de todo el sistema jurídico mexicano deben dejar sin efecto en cada caso la prisión preventiva oficiosa y dar aplicación a la Convención Americana y a la sentencia internacional para que la prisión preventiva sea justificada”, destacó.

