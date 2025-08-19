Mi Derecho, Mi Lugar: cómo, cuándo y dónde revisar los resultados de ingreso a nivel medio superior

El próximo martes 19 de agosto se revelarán los resultados del nuevo modelo de asignación escolar “Mi Derecho, Mi Lugar” para estudiantes que se incorporarán al nivel medio superior en la Ciudad de México y el Estado de México, este mecanismo sustituyó este año al tradicional examen de Comipems.

Este esquema, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y presentado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, representa un cambio histórico tras 29 años en los que el acceso a la Educación Media Superior en la región dependía de un solo examen, en este sistema todos los aspirantes tendrán un lugar asegurado en alguna institución de bachillerato.

Según las cifras oficiales, en esta primera aplicación del modelo, más del 95 por ciento de los más de 270 mil aspirantes fue asignado a una de sus tres primeras opciones, lo que asegura que ningún joven se quede sin escuela ni sin la posibilidad de continuar sus estudios.

De acuerdo con información de la SEP, se pusieron a disposición más de 37 mil espacios nuevos, lo que amplía la cobertura educativa y fortalece la oferta disponible, además se contempla la creación de nuevos planteles y programas educativos innovadores en áreas como animación digital, urbanismo, comercio electrónico, nanotecnología e inteligencia de negocios, entre otros.

En cuanto a la asignación de lugares, el proceso se llevó a cabo tomando en cuenta las preferencias e intereses de cada aspirante, así como la disponibilidad de espacios en los planteles de instituciones federales, del Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México.

¿Cómo revisar los resultados de Mi Derecho, Mi lugar?

Los resultados del programa Mi Derecho, Mi Lugar podrán consultarse el 19 de agosto en la página oficial https://miderechomilugar.gob.mx, para ingresar será necesario contar con el folio y CURP tal como aparece en el comprobante de registro, ahí podrás revisar los resultados.

Cabe señalar que solo dos instituciones mantuvieron el examen de ingreso en 2025 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Para quienes no se registraron en febrero de 2025 o no obtuvieron un lugar en estas instittuciones, la SEP abrirá un registro extemporáneo del 21 al 28 de agosto, con el fin de que ningún joven quede fuera de la Educación Media Superior.

