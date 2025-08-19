México ha mantenido su soberanía más allá de quién gobierne, no tenemos bases militares de EU: Gabriela Cuevas

Gabriela Cuevas, Presidenta Honoraria de la Unión Interparlamentaria, aseguró que la soberanía de México se ha mantenido intacta, a pesar de los múltiples señalamientos que apuntan a una mayor intromisión por parte del gobierno de los Estados Unidos a la política interior del país.

En entrevista para "Las Noticias con Javier Alatorre" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, destacó a México como uno de los pocos países en los que Estados Unidos no tiene bases militares a pesar de su cercanía, siendo un ejemplo de la manera en la que nuestra nación ejerce su soberanía frente a otras naciones.

"Estados Unidos mantiene más de 750 bases militares en 80 países, en México no tiene ninguna", dijo Gabriela Cuevas.

Foto: X/ @GabyCuevas

Señaló que la relación entre México y Estados Unidos y su manera de actuar se rige a través de las voluntades de los gobiernos de ambos países, en donde por momentos se podrá apreciar una mayor cercanía o un alejamiento, pero siempre se verán obligados a mantener acuerdos y una cooperación mutua.

En ese sentido destacó el reconocimiento del gobierno estadounidense al trabajo de Omar García Harfuch y de la actual administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la atención a las causas que generan inseguridad y el castigo a los criminales, acciones que refuerzan la confianza entre ambas naciones, mientras de mantiene intacta la soberanía del país.