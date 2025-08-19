Mexicana de Aviación anuncia nuevas rutas y precios tras llegada del avión Embraer E-195

Mexicana de Aviación prepara nuevas rutas y precios tras la llegada de su primer avión Embraer E-195., adquirido a través de un pedido de más de 20 aeronaves para fortalecer la conectividad hacia puntos turísticos y modernizar la flotilla de la aerolínea mexiquense. Estos precios dependerán de las rutas, horarios y el peso del equipaje seleccionado, por lo que funcionará como una nueva alternativa ante la competencia del mercado aéreo.

El primer vuelo inaugural con esta aeronave partirá desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), situado en el municipio de Zumpango de Ocampo, hasta el Aeropuerto de Tulum, en Quintana Roo, lo que representa un vuelo de cerca de 2 horas y 30 minutos.

¿Cuáles son los nuevos aviones adquiridas?

La llegada de los aviones ocurrió el pasado 1 de julio, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que se tratan de los modelos Embraer E195-E2, aeronaves que destacan por su diseño aerodinámico, capacidad para 132 pasajeros y velocidad promedio de 963 kilómetros por hora. Sin embargo, su vuelo inaugural será el próximo 25 de agosto.

Noticias Relacionadas Trolebús anuncia la apertura de 3 nuevas estaciones de la Línea 11 el próximo 24 de agosto

25 de agosto, el Embraer E2 despega hacia su primer destino: Tulum.

Sé parte de este vuelo histórico y vive la experiencia antes que nadie.

La historia de la aviación mexicana comienza contigo.

Adquiere tus boletos en https://t.co/TgMwHkQQeN#Mexicana #E2 #ViveElPrimerVuelo pic.twitter.com/nGcNXevibf — Mexicana Vuela (@MexicanaVuela_) August 18, 2025

Estos aviones sustituirán gradualmente a los Boeing 737/800 NG, los cuales regresarán a la flotilla de la Fuerza Aérea Mexicana, según el comunicado de la aerolínea. La presidenta Sheinbaum reveló que llegarán las 20 aeronaves paulatinamente: cinco en 2025, siete en 2026 y las 8 restantes en 2027.

Mexicana de Aviación es la única operadora de aviones Embraer, que pertenecen a la empresa brasileña con gran prestigio a nivel global y ha vendido aeronaves a Aerolíneas extranjeras como American Jet y Delta Airlines.

Precios de Mexicana de Aviación

De acuerdo con su sitio oficial, un vuelo directo del AIFA a Tulum va de mil 829 a 4 mil 29 pesos, con equipaje de mano y un objeto personal de hasta 15 kilogramos y sin cambio de ruta permitido. Estas fechas están programadas para este mes de agosto, y ambos ofrecen 1 cambio de nombre sin cargo y la selección de tu asiento.

Precios de la Mexicana de Aviación

FOTO: Mexicana de Aviación

Por otro lado, las fechas para el mes de septiembre, con horarios de mediodía, ofrecen precios de 2 mil 999 a 4 mil 299 pesos mexicanos, con equipaje de mano y un objeto personal, con un peso máximo de 15 kilogramos.

EDG