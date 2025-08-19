Lord Pádel vuelve a juzgados, hoy se decide si su esposa e hijo salen de prisión

Se lleva acabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de Alejandro Germán, conocido como ‘Lord Pádel’, junto con su socio Othón N., quienes podrán enfrentar su proceso en libertad; sin embargo, su esposa e hijo permanecerán en prisión. El día de ayer una juez de control ordenó la liberación inmediata de Alejandro Germán ‘N’, conocido como Lord Pádel, junto con su socio Othón ‘N’, tras su detención por golpear a su instructor en un club deportivo de Atizapán de Zaragoza.

El polémico empresario enfrentará un proceso penal por tentativa de homicidio, el cual podrá hacerlo en libertad gracias a un amparo. Sin embargo, no correrán con la misma suerte su esposa e hijo, quienes permanecerán en prisión si así lo decide el juez el día de hoy.

Esposa e hijo de Lord Pádel

Fue a las 11:00 horas cuando comenzó la audiencia de vinculación a proceso para los 4 imputados en los juzgados penales de Barrientos en el Estado de México. La audiencia se lleva acabo de manera privada y será al término de la audiencia cuando se tenga información donde las autoridades decidirán la situación jurídica de los implicados.

¿Quién es y qué hizo Lord Pádel?

El pasado 19 de julio, Alejandro Germán, su hijo Germán, su socio Othón, su esposa Karla, así como cuatro de sus escoltas golpearon en repetidas ocasiones a Israel Morales, instructor de pádel, en el club Alfa Pádel, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

La agresión fue difundida en redes sociales, en donde se observa la brutalidad y la cantidad de personas que participaron en la golpiza. Después del suceso, Alejandro Germán y su famila huyeron de México para evitar ser detenidos, pero finalmente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplementó las órdenes judiciales en contra del empresario, su socio y su familia el pasado 14 de agosto.