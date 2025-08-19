Localizan sin vida a ex alcalde de Jalcomulco, Veracruz

El ex alcalde de Jalcomulco, Gilberto Ruiz, reportado como desaparecido el pasado 14 de agosto, fue localizado sin vida en la región capital del estado de Veracruz, donde participó activamente con organizaciones ambientales contra la minería tóxica y los megaproyectos.

Esto se dio a conocer la noche del 18 de agosto y, de acuerdo con los primeros reportes, su cuerpo fue encontrado cerca de la localidad Santa María Tatetla, municipio de Jalcomulco. Hasta el momento, se desconocen los detalles de su muerte y se espera que la Fiscalía General del Estado emita un informe al respecto.

Sus familiares dieron a conocer que fue visto por última vez la tarde del 14 de agosto cuando salió a ejercitarse en la localidad Santa María Tatetla. La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz había emitido la ficha correspondiente tras la denuncia de su desaparición. Los pobladores realizaron jornadas de búsqueda en el municipio de Jalcomulco para dar con su paradero.

La tarde del lunes, ambientalistas se pronunciaron para exigir la localización con vida de Gilberto Ruiz, a quien consideraron un defensor de la Cuenca de La Antigua. Indicaron que su papel en la lucha contra la empresa Odebrecht para detener la presa hidroeléctrica de "Propósitos Múltiples Xalapa" en el río Los Pescados de Jalcomulco fue determinante.