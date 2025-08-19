Localizan sin vida a Danna Angelina en Chihuahua, amiga reveló la ubicación exacta de sus restos

La joven de 21 años, Danna Angelina Muñoz Rayón, fue localizada sin vida durante las primeras horas de este martes 19 de agosto, de acuerdo con las primeras versiones, fue encontrada en el patio de una casa, se reportan dos personas detenidas por los hechos.

En la ficha de búsqueda de Dana, emitida por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, fue vista por última vez en la colonia Romanza de la capital de Chihuahua el pasado 17 de agosto. El hallazgo del cuerpo sin vida fue en una vivienda ubicada en la calle Bolonia número 1384 de la colonia antes mencionada.

De acuerdo con primeras versiones de los hechos, el cateo a la vivienda se realizó entre las 4:40 y 5:20 de esta madrugada y el cuerpo estaba enterrado en el patio trasero de la vivienda. El día de ayer, familiares y amigos de la joven se manifestaron a las afueras de la vivienda para poder ingresar, sin embargo, las autoridades esperaban a que un juez firmará la orden de cateo y poder realizar su trabajo.

El cuerpo fue trasladado al Servicio México Forense (Semefo) para realizar la necropsia correspondiente y posteriormente entregar el cuerpo a sus familiares para que puedan despedirse de la joven que fue asesinada.

Danna Angelina Muñoz Rayón

Créditos: Facebook

Cerca de las 12:00 horas de este martes se reportó la detención de dos mujeres, en un operativo en el Libramiento Oriente de la capital de Chihuahua. Las autoridades fueron alertadas sobre un vehículo blanco que circulaba hacia la ciudad, cuando lo localizaron les marcaron el alto, ambas ocupantes fueron detenidas y trasladadas a la FGE, de manera extraoficial se presume que podrían estar relacionadas con el caso de Danna.

Amiga reveló la ubicación del cuerpo de Danna

Medios locales señalan que una joven, amiga de Danna e identificada como Mirlet “N” presenció el momento en que un grupo de victimarios agredieron a la finada hasta privarla de la vida. Mirlet logró huir e informó a sobre lo ocurrido a través de un mensaje escrito.

Manifestantes por Danna

Créditos: Facebook/Flor García Rufino

“Discúlpeme que se lo diga. Yo soy su amiga, la que logró escapar. Y, señora, si está viendo esto, ya entre y busque en la parte de atrás. Yo miré todo lo que pasó”.

Ambas jóvenes fueron secuestradas juntas, sin embargo, Mirleth logró escapar de la situación. La joven permanece bajo custodia de elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

LA/TJM