Lluvias fuertes y bajas temperaturas en algunas zonas de Chihuahua | Clima miércoles 20 de agosto

En Chihuahua las fuertes lluvias no dan tregua en algunas zonas de la entidad, para este miércoles 20 de agosto continuarán las precipitaciones intensas provocadas por el monzón mexicano. Esto también causará estragos en Sonora, Sinaloa y Durango, así como lluvias aisladas en Baja California Sur.

Al norte, occidente, centro y sur del país se prevén lluvias y chubascos para este miércoles, además de lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero. Esto debido a un canal de baja presión se extenderá desde el norte hasta el centro del territorio nacional, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En Tamaulipas y Nuevo León se esperan lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de lluvias fuertes en zonas de Coahuila y San Luis Potosí causadas por la circulación ciclónica en altura que prevalecerá sobre el noreste mexicano.

En Chihuahua se prevén fuertes lluvias provocadas por el monzón mexicano. Foto: Cuartoscuro

Bajas temperaturas durante la madrugada en zonas de Chihuahua

En Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chihuahua se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm). En ésta última entidad se pronostica viento 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, así como temperaturas mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada del jueves 21 de agosto en las zonas serranas.

En contraste, sobre las entidades norte del país, litoral del Pacífico, golfo de México y la península de Yucatán continuará el ambiente caluroso a muy caluroso. En Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste) el termómetro podría superar los 45 grados.

Consejos ante la temporada de lluvia

La Conagua informó que las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Ante esto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió una serie de recomendaciones para evitar incidentes.